Indicateurs: JBrainTrendSig1
newdigital, 2013.08.13 09:00
Jurik BrainTrend est lié aux indicateurs suivants
Comme nous le voyons, le Braintrend original est plus simple à négocier, mais comporte de nombreux faux signaux. Jurik BrainTrend est plus compliqué mais comporte moins de faux signaux.
JBrainTrendSig1:
Un indicateur de signal du populaire système de trading BrainTrend1 avec pré-moyenne des séries temporelles de prix.
Author: Nikolay Kositsin