Indicateurs: JBrainTrendSig1

Un indicateur de signal du populaire système de trading BrainTrend1 avec pré-moyenne des séries temporelles de prix.

Author: Nikolay Kositsin

 

Systèmes de signaux

newdigital, 2013.08.13 09:00

Jurik BrainTrend est lié aux indicateurs suivants

Comme nous le voyons, le Braintrend original est plus simple à négocier, mais comporte de nombreux faux signaux. Jurik BrainTrend est plus compliqué mais comporte moins de faux signaux.


