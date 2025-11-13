Nouvelle plateforme MetaTrader 5 Build 5430 : Graphiques améliorés grâce à Blend2D

Le vendredi 14 novembre 2025, une version actualisée de la plateforme MetaTrader 5 sera publiée.

Cette version introduit une mise à jour majeure du noyau de rendu des graphiques. L'ancien framework GDI a été remplacé par le moteur moderne Blend2D, qui assure un rendu nettement plus rapide et plus fluide des graphiques et des indicateurs. Grâce à des algorithmes de rendu avancés et à la prise en charge de l'optimisation matérielle, Blend2D offre des graphiques nets et détaillés, une gestion précise de la transparence et des performances homogènes sur tous les systèmes, y compris sur les écrans haute résolution.

Nous avons également étendu la prise en charge de la bibliothèque d'algèbre linéaire OpenBLAS dans MQL5, avec environ 20 nouvelles fonctions ajoutées pour travailler avec des matrices et des vecteurs.

La version web de la plateforme a également été améliorée, offrant une stabilité et une sécurité accrues. Les utilisateurs peuvent désormais modifier le mode d'affichage des volumes directement dans le carnet d'ordres.


Terminal Client MetaTrader 5

  1. Terminal : Mise à jour du noyau de rendu des graphiques. L'ancien framework GDI a été remplacé par le moteur moderne Blend2D.

    De meilleures performances
    Blend2D utilise une architecture de rendu moderne et exploite efficacement les processeurs multicœurs, ce qui garantit un rendu fluide des graphiques et des indicateurs, même avec un grand nombre d'objets.

    Accélération matérielle et optimisation du processeur
    Optimisé pour les jeux d'instructions modernes (SSE, AVX), Blend2D accélère considérablement la visualisation par rapport à GDI, qui ne prend pas en charge ces optimisations.

    Graphiques nets et fluides
    L'anticrénelage avancé et la gestion précise des couleurs permettent d'obtenir des lignes fluides, des transitions douces et des graphiques visuellement nets, ce qui est particulièrement visible lors des zooms ou de l'utilisation d'écrans haute résolution (HiDPI, 4K).

    Effets modernes et transparence
    Blend2D prend en charge la composition alpha et les opérations avancées sur les couleurs, ce qui permet d'obtenir des éléments semi-transparents, des ombres et d'autres effets graphiques modernes.

    Rendu unifié et stable
    Blend2D offre un rendu cohérent sur tous les systèmes, indépendamment de la version du système d'exploitation ou de la configuration du pilote vidéo.


    Les graphiques sont maintenant rendus en utilisant le nouveau moteur Blend2D


  2. MQL5 : Ajout de méthodes matricielles permettant d'effectuer des calculs d'algèbre linéaire de niveau 2 (matrice-vecteur) : BLAS niveau 2 :

    • BlasL2GeMV — produit matrice-vecteur
    • BlasL2GeR — mise à jour du rang 1
    • BlasL2GeRC — Mise à jour conjuguée de rang 1
    • BlasL2SyMV — produit matrice-vecteur pour une matrice symétrique
    • BlasL2SyR — mise à jour de rang 1 d'une matrice symétrique
    • BlasL2SyR2 — mise à jour de rang 2 d'une matrice symétrique
    • BlasL2HeMV — produit matrice-vecteur pour une matrice hermitienne
    • BlasL2HeR — mise à jour conjuguée de rang 1 d'une matrice hermitienne
    • BlasL2HeR2 — mise à jour conjuguée de rang 2 d'une matrice hermitienne
    • BlasL2TrMV — un produit matrice-vecteur utilisant une matrice triangulaire

  3. MQL5 : Ajout de méthodes matricielles permettant d'effectuer des calculs d'algèbre linéaire de niveau 3 (matrice-vecteur) : BLAS Level 3:

    • BlasL3GeMM — produit matrice-matrice pour les matrices générales
    • BlasL3SyMM — produit matrice-matrice lorsque la matrice d'entrée A est symétrique
    • BlasL3HeMM — produit matrice-matrice où la matrice d'entrée A est hermitienne
    • BlasL3TrMM — produit matrice-matrice où la matrice d'entrée A est triangulaire
    • BlasL3SyRK — mise à jour symétrique du rang-k
    • BlasL3HeRK — mise à jour du rang-k hermitien
    • BlasL3SyR2K — mise à jour symétrique de rang 2k
    • BlasL3HeR2K — mise à jour du rang 2k hermitien

Terminal Web MetaTrader 5

  1. Ajout de la possibilité de changer le mode d'affichage du volume dans le carnet d’ordres. Le bouton situé sur le panneau supérieur permet de visualiser les volumes en lots ou en unités.


    Changement du mode d'affichage du volume dans le carnet d’ordres


  2. Correction du gel lors de l'affichage du carnet d'ordres sur les appareils mobiles.
  3. Correction de l'affichage du prix actuel dans la boîte de dialogue de trading lorsqu'une opération échoue (par exemple, fonds insuffisants). Auparavant, un prix nul pouvait être indiqué dans ce cas.
  4. Amélioration de la sécurité du stockage des données dans le navigateur. 


La mise à jour sera disponible via le système Live Update.

