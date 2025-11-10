Indicateurs: Sidus

Nouveau commentaire
 

Sidus:

Cet indicateur est basé sur la première version du système de trading Sidus (méthode Sidus). Il indique les points d'entrée sur le marché.

Sidus

Author: Nikolay Kositsin

 
Dommage qu'il tire avec raideur. Les flèches disparaissent souvent.
 
Bonjour Monsieur, lorsque j'ai compilé l'indicateur, j'ai obtenu ce message d'erreur 'digit' - extern variable initialization is not allowed sidus.mq5 69 15. Que dois-je faire ?

Nouveau commentaire