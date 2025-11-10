Indicateurs: WKBIBS
Erreur de compilation
'vkw_bandsibs.mq5' vkw_bandsibs.mq5 1 1
'SmoothAlgorithms.mqh' SmoothAlgorithms.mqh 1 1
'MODE_SMA' - impossible de convertir l'enum vkw_bandsibs.mq5 97 32
MODE_SMA' - impossible de convertir l'enum vkw_bandsibs.mq5 105 33
utilisation possible de la variable non initialisée 'n_max' vkw_bandsibs.mq5 217 104
utilisation possible de la variable non initialisée 'n_min' vkw_bandsibs.mq5 218 104
2 erreur(s), 2 avertissement(s) 3 3
anurag bhargava:
Je n'arrive pas à l'utiliser, j'ai le problème suivant lors de la compilation
Essayez cette version
Dossiers :
vkw_bandsibs.mq5 20 kb
Bonjour, j'ai une erreur dans la ligne décrite ci-dessous, pouvez-vous m'aider à trouver la solution ?
external uint RPeriod=25 ; // Période de recherche extrême
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
WKBIBS:
L'indicateur WKBIBS est un oscillateur de nouvelle génération qui combine les fonctions des indicateurs WKB et IBS.
Author: Nikolay Kositsin