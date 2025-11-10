Indicateurs: WKBIBS

Nouveau commentaire
 

WKBIBS:

L'indicateur WKBIBS est un oscillateur de nouvelle génération qui combine les fonctions des indicateurs WKB et IBS.

WKBIBS

Author: Nikolay Kositsin

 

Je n'arrive pas à l'utiliser, j'ai le problème suivant lors de la compilation



 

Erreur de compilation

'vkw_bandsibs.mq5' vkw_bandsibs.mq5 1 1

'SmoothAlgorithms.mqh' SmoothAlgorithms.mqh 1 1

'MODE_SMA' - impossible de convertir l'enum vkw_bandsibs.mq5 97 32

MODE_SMA' - impossible de convertir l'enum vkw_bandsibs.mq5 105 33

utilisation possible de la variable non initialisée 'n_max' vkw_bandsibs.mq5 217 104

utilisation possible de la variable non initialisée 'n_min' vkw_bandsibs.mq5 218 104

2 erreur(s), 2 avertissement(s) 3 3


 
anurag bhargava:

Je n'arrive pas à l'utiliser, j'ai le problème suivant lors de la compilation



Essayez cette version




Dossiers :
vkw_bandsibs.mq5  20 kb
 
Bonjour, j'ai une erreur dans la ligne décrite ci-dessous, pouvez-vous m'aider à trouver la solution ?
external uint RPeriod=25 ; // Période de recherche extrême
Nouveau commentaire