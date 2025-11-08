Indicateurs: BBSqueeze
Automated-Trading:L'indicateur signale une erreur concernant le fichier SmoothAlgorithms.mqh.
Par Nikolay Kositsin
Cela fait 14 erreurs.
BBSqueeze:
Oscillateur symétrique non normalisé basé sur un algorithme de régression linéaire avec l'indicateur de force de tendance le plus simple.
Author: Nikolay Kositsin