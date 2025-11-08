Indicateurs: BBSqueeze

Oscillateur symétrique non normalisé basé sur un algorithme de régression linéaire avec l'indicateur de force de tendance le plus simple.

Author: Nikolay Kositsin

 

Bonjour Nikolay.


Il semble y avoir un problème avec la compilation de bbsqueeze.

Pouvez-vous prendre un moment pour y jeter un coup d'œil ?

Merci de votre compréhension.

Brian


 
L'indicateur signale une erreur concernant le fichier SmoothAlgorithms.mqh.
 
Cela fait 14 erreurs.
