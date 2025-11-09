Indicateurs: ^X_NonLinearRegression
Ne redessine-t-il pas ?
quaine:
А он не перерисовывается?
Il s'agit exactement d'un canal curviligne qui se redessine ! Le processus d'interpolation lui-même est toujours tel que lorsque de nouvelles barres apparaissent, la prévision de l'avenir change avec les nouvelles données !
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
^X_NonLinearRegression:
Canal de régression non linéaire avec interpolation des valeurs futures du graphique des prix.
Author: Nikolay Kositsin