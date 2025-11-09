Indicateurs: ^X_NonLinearRegression

^X_NonLinearRegression:

Canal de régression non linéaire avec interpolation des valeurs futures du graphique des prix.

Author: Nikolay Kositsin

 
Ne redessine-t-il pas ?
 

А он не перерисовывается?

Il s'agit exactement d'un canal curviligne qui se redessine ! Le processus d'interpolation lui-même est toujours tel que lorsque de nouvelles barres apparaissent, la prévision de l'avenir change avec les nouvelles données !

