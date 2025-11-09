Indicateurs: FisherTransform_HTF_Signal

Nouveau commentaire
 

FisherTransform_HTF_Signal:

L'indicateur FisherTransform_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.

FisherTransform_HTF_Signal

Author: Nikolay Kositsin

 

Tout simplement magnifique, merci !!!

Nouveau commentaire