Indicateurs: XMA Canal Ichimoku

newdigital, 2013.10.15 06:20
Une stratégie de rupture de base pour le Forex
Points de discussion :
- Conseils Forex pour trouver les niveaux de support et de résistance.
- Apprendre à entrer dans les cassures Forex en utilisant les canaux Donchian.
- Compléter un plan de trading de rupture avec des ordres stop.
Le marché du Forex est connu pour ses tendances fortes, ce qui peut faire du trading d'une stratégie de rupture une approche efficace des marchés. Normalement, la première étape de toute stratégie de breakout consiste à identifier les niveaux clés de support et de résistance pour une paire de devises. Aujourd'hui, nous allons étudier l'utilisation des canaux de Donchian à cette fin, tout en réalisant une configuration de trading sur la paire GBPUSD.
C'est parti !
Trader les Canaux de Donchian
Les Canaux de Donchian peuvent être appliqués à n'importe quel graphique pour extrapoler les niveaux actuels de support et de résistance. Pour ce faire, ils identifient clairement le plus haut et le plus bas sur un graphique créé pendant le nombre de périodes sélectionné. Ci-dessus, nous pouvons voir les canaux de Donchian appliqués à un graphique GBPUSD 4 heures, en utilisant un paramètre de 20 périodes. Les lignes du canal mettent en évidence les valeurs maximales et minimales actuelles sur 20 périodes, qui peuvent être utilisées comme support et résistance lors du trading des cassures. Les traders de breakouts dans une tendance baissière chercheront à ce que le prix casse sous le canal inférieur avant de créer de nouvelles entrées dans la direction de la tendance. Il en va de même dans une tendance haussière, où les traders identifieront le canal supérieur comme une zone potentielle d'entrée sur le marché.
Comme le prix de la paire GBPUSD a baissé de 346 pips au cours du mois d'octobre, de nombreux traders voudront identifier de nouvelles entrées pour vendre la paire lors d'une cassure vers des plus bas. Avec notre plus bas actuel déjà identifié par les canaux de Donchian à 1,5913, les traders peuvent commencer à se préparer à une rupture en dessous de cette valeur. Comme illustré ci-dessous, vous pouvez trouver un exemple de configuration de rupture. Les ordres d'entrée pour vendre la paire GBPUSD peuvent être placés à un minimum d'un pip en dessous du support, de sorte que les traders entrent sur le marché lors d'une cassure vers des plus bas.
Définir le risque
Comme pour toute stratégie, les traders de breakout doivent intégrer des stops dans leur trading. En utilisant les canaux de Donchian, ce processus peut être rendu très facile. Vous souvenez-vous que le canal de prix supérieur (représentant le sommet de la période 20) agit comme une zone de résistance ? Dans une tendance baissière, le prix devrait atteindre des plus bas et rester en dessous de cette valeur. Si un nouveau sommet est créé, avec une rupture du canal supérieur, les traders voudront sortir de leurs positions. Les traders peuvent également souhaiter déplacer manuellement leur ordre stop afin de bloquer les bénéfices lorsque la tendance se poursuit. Une astuce de trading que les traders en rupture peuvent utiliser est de déplacer ce stop prédéfini avec le canal de prix décroissant au fur et à mesure que le trade évolue en leur faveur.
