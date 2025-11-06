Indicateurs: ZigZag_NK_MTF
signal de vente lorsque le cours de l'épaule droite a cassé la ligne de tendance oblique ascendante.
L'indicateur Zig-Zag est un excellent outil d'analyse technique pour identifier les configurations graphiques classiques. L'indicateur Zig-Zag est également efficace pour réduire le bruit et aider le trader technique à voir la véritable direction du marché.
HI
J'ai besoin de cet indicateur pour MT4. Savez-vous comment je peux l'obtenir dans un fichier .mql4 ?
Je veux dire le fichierZigZag_NK_MTF
Merci beaucoup pour votre aide.
ZigZag_NK_MTF:
Une variante de l'indicateur ZigZag qui affiche les résultats de ses calculs à partir d'un horizon temporel plus large sur l'horizon temporel actuel.
Author: Nikolay Kositsin