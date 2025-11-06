Indicateurs: Waddah Attar Fibo
Auteur : Nikolay Kositsin
Bonjour Nikolay.
Je suis intéressé par cet indicateur.
Veuillez ajouter les paramètres suivants à l'indicateur :
1) Heure de début de la journée.
2) Hebdomadaire et mensuel.
3) Ajouter les barres du dimanche au lundi.
Et comme souhait, j'aimerais dire que les niveaux devraient être affichés sous forme de lignes régulières ou de petits points non gras (si c'est possible).
newdigital, 2013.11.21 12:06
Retracements de Fibonacci (basé sur l'article de stockcharts)
Introduction
Les retracements de Fibonacci sont des ratios utilisés pour identifier les niveaux d'inversion potentiels. Ces ratios se trouvent dans la séquence de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci les plus populaires sont 61,8 % et 38,2 %. Notez que 38,2 % est souvent arrondi à 38 % et que 61,8 est arrondi à 62 %. Après une progression, les chartistes appliquent les ratios de Fibonacci pour définir les niveaux de retracement et prévoir l'ampleur d'une correction ou d'un repli. Les retracements de Fibonacci peuvent également être appliqués après une baisse pour prévoir la durée d'un rebond de contre-tendance. Ces retracements peuvent être combinés avec d'autres indicateurs et modèles de prix pour créer une stratégie globale.La séquence et les ratios
Cet article n'a pas pour but d'approfondir les propriétés mathématiques de la séquence de Fibonacci et du nombre d'or. Il existe de nombreuses autres sources pour ces détails. Quelques notions de base, cependant, fourniront le contexte nécessaire pour les nombres les plus populaires. Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), mathématicien italien originaire de Pise, est réputé avoir introduit la suite de Fibonacci en Occident. Elle se présente comme suit :
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
La suite s'étend à l'infini et contient de nombreuses propriétés mathématiques uniques.
- Après 0 et 1, chaque nombre est la somme des deux nombres précédents (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 etc...).
- Un nombre divisé par le nombre précédent se rapproche de 1,618 (21/13=1,6153, 34/21=1,6190, 55/34=1,6176, 89/55=1,6181). L'approximation se rapproche de 1,6180 au fur et à mesure que les nombres augmentent.
- Un nombre divisé par le nombre suivant le plus élevé se rapproche de 0,6180 (13/21=0,6190, 21/34=0,6176, 34/55=0,6181, 55/89=0,6179 etc....). L'approximation se rapproche de 0,6180 au fur et à mesure que les chiffres augmentent. C'est la base du retracement de 61,8 %.
- Un nombre divisé par un autre plus élevé de deux places correspond approximativement à 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55/=144 = 3819 etc....). L'approximation se rapproche de 0,3820 au fur et à mesure que les nombres augmentent. C'est la base du retracement de 38,2 %. Notez également que 1 - .618 = .382
- Un nombre divisé par un autre plus élevé de trois places donne une approximation de 0,2360 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361 etc....). L'approximation se rapproche de 0,2360 au fur et à mesure que les chiffres augmentent. C'est la base du retracement de 23,6 %.
1,618 fait référence au Golden Ratio ou Golden Mean, également appelé Phi. L'inverse de 1,618 est 0,618. Ces ratios se retrouvent dans la nature, l'architecture, l'art et la biologie. Dans son livre Elliott Wave Principle, Robert Prechter cite William Hoffer dans le numéro de décembre 1975 du Smithsonian Magazine :
....La proportion de 0,618034 pour 1 est la base mathématique de la forme des cartes à jouer et du Parthénon, des tournesols et des coquilles d'escargot, des vases grecs et des galaxies en spirale de l'espace extra-atmosphérique. Les Grecs ont fondé une grande partie de leur art et de leur architecture sur cette proportion. Ils l'appelaient le juste milieu.Zones d'alerte
Les niveaux de retracement alertent les traders ou les investisseurs d'un potentiel renversement de tendance, d'une zone de résistance ou d'une zone de soutien. Les retracements sont basés sur le mouvement précédent. Un rebond devrait retracer une partie de la baisse précédente, tandis qu'une correction devrait retracer une partie de la hausse précédente. Lorsqu'un repli s'amorce, les chartistes peuvent identifier des niveaux de retracement de Fibonacci spécifiques à surveiller. Lorsque la correction s'approche de ces retracements, les chartistes doivent être plus attentifs à un éventuel retournement haussier. Le graphique 1 montre que Home Depot a retracé environ 50 % de sa progression antérieure.
L'inverse s'applique à un rebond ou à une progression corrective après une baisse. Lorsqu'un rebond s'amorce, les chartistes peuvent identifier des niveaux de retracement de Fibonacci spécifiques à surveiller. Lorsque la correction s'approche de ces retracements, les chartistes doivent être plus attentifs à un éventuel retournement baissier. Le graphique 2 montre que 3M (MMM) retrace environ 50 % de sa baisse précédente.
Il convient de garder à l'esprit que ces niveaux de retracement ne constituent pas des points de retournement définitifs. Ils servent plutôt de zones d'alerte pour un retournement potentiel. C'est à ce stade que les traders doivent recourir à d'autres aspects de l'analyse technique pour identifier ou confirmer un retournement. Il peut s'agir de chandeliers, de configurations de prix, d'oscillateurs de momentum ou de moyennes mobiles.Retracements courants
L'outil de retracements de Fibonacci de StockCharts montre quatre retracements courants : 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. D'après la section Fibonacci ci-dessus, il est clair que les 23,6 %, 38,2 % et 61,8 % proviennent de ratios trouvés dans la séquence de Fibonacci. Le retracement de 50 % n'est pas basé sur un nombre de Fibonacci. Ce chiffre découle plutôt de l'affirmation de la théorie Dow selon laquelle les moyennes retracent souvent la moitié de leur mouvement précédent.
Sur la base de la profondeur, nous pouvons considérer qu'un retracement de 23,6 % est relativement peu profond. De tels retracements seraient appropriés pour des drapeaux ou de courts retraits. Les retracements dans la fourchette 38,2 %-50 % sont considérés comme modérés. Même s'il est plus profond, le retracement à 61,8 % peut être considéré comme le retracement en or. Après tout, il est basé sur le ratio d'or.
Des retracements peu profonds se produisent, mais pour les repérer, il faut les surveiller de plus près et avoir la gâchette plus rapide. Les exemples ci-dessous utilisent des graphiques quotidiens couvrant une période de 3 à 9 mois. L'accent sera mis sur les retracements modérés (38,2-50 %) et les retracements dorés (61,8 %). En outre, ces exemples montrent comment combiner les retracements avec d'autres indicateurs pour confirmer un retournement.Retracements modérés
Le graphique 3 montre Target (TGT) avec une correction qui retrace 38 % de la progression précédente. Cette baisse a également formé un coin descendant, ce qui est typique des mouvements correctifs. Cette combinaison a déclenché l'alerte de renversement. Le Chaikin Money Flow est devenu positif lorsque le titre a bondi à la fin du mois de juin, mais cette première tentative d'inversion a échoué. Oui, il y a des échecs. La deuxième tentative de retournement, à la mi-juillet, a été couronnée de succès. Remarquez que TGT a fait un bond en avant, a cassé la ligne de tendance en coin et que le Chaikin Money Flow est devenu positif (ligne verte).
Le graphique 4 montre Petsmart (PETM) avec un retracement modéré de 38 % et d'autres signaux qui se rejoignent. Après avoir baissé en septembre-octobre, l'action a rebondi à environ 28 en novembre. Outre le retracement de 38 %, on remarque que le support cassé s'est transformé en résistance dans cette zone. Cette combinaison a servi de signal d'alerte pour un renversement potentiel. Le William %R se négociait au-dessus de -20 % et était également suracheté. Des signaux ultérieurs ont confirmé le renversement. Tout d'abord, le %R de Williams est repassé sous la barre des -20 %. Deuxièmement, le PETM a formé un drapeau ascendant et a cassé le support du drapeau avec une forte baisse au cours de la deuxième semaine de décembre.
Retracements dorés
Le graphique 4 montre Pfizer (PFE) qui a touché le fond près du niveau de retracement de 62 %. Avant ce rebond réussi, il y a eu un rebond raté près du retracement de 50 %. Le retournement réussi s'est produit avec un marteau sur un volume élevé et a été suivi d'un breakout quelques jours plus tard.
Le graphique 5 montre JP Morgan (JPM) qui a atteint un sommet près du niveau de retracement de 62 %. La poussée vers le niveau de retracement de 62 % a été assez forte, mais une résistance est soudainement apparue avec une confirmation de renversement venant du MACD (5,35,5). Le chandelier rouge et le gap down ont confirmé la résistance près du retracement de 62%. Il y a eu un rebond de deux jours au-dessus de 44,5, mais ce rebond a rapidement échoué lorsque le MACD est passé sous sa ligne de signal (ligne pointillée rouge).
Conclusions
Les retracements de Fibonacci sont souvent utilisés pour identifier la fin d'une correction ou d'un rebond à contre-tendance. Les corrections et les rebonds à contre-tendance retracent souvent une partie du mouvement précédent. Bien que des retracements courts de 23,6 % puissent se produire, la zone 38,2-61,8 % couvre le plus grand nombre de possibilités (avec 50 % au milieu). Cette zone peut sembler importante, mais il ne s'agit que d'une zone d'alerte de retournement. D'autres signaux techniques sont nécessaires pour confirmer un retournement. Les renversements peuvent être confirmés par des chandeliers, des indicateurs de momentum, des volumes ou des configurations graphiques. En fait, plus il y a de facteurs de confirmation, plus le signal est robuste.
Waddah Attar Fibo:
L'indicateur construit des lignes de résistance et de soutien possibles sous la forme de points de couleur en utilisant les niveaux de Fibo.
Author: Nikolay Kositsin