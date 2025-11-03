Indicateurs: Signal croisé HL pour WPR
Bonjour mon ami, Nikoly Kositin.
J'ai lu ce code et
j'ai quelques questions.
1. Pourquoi avez-vous utilisé une valeur de (Spread*2) pour calculer la variable BuyStop, mais avez-vous utilisé une valeur de (Spread*3) pour calculer le SellStop ?
Devrions-nous utiliser (Spread*2) pour le SellStop ?
J'ai la même question pour les variables BuyTake et SellTake.
//--------
2) Pourquoi avez-vous utilisé une valeur de (Spread) pour calculer le SellInput, mais n'avez-vous pas utilisé ce montant pour calculer le BuyInput ?
//---
Signal croisé HL pour WPR:
L'indicateur HLCrossSig for WPR est considéré comme un indicateur de tendance, car il est conçu pour "attraper" les tendances, mais il s'agit en même temps d'un indicateur assez complexe et très informatif, qui permet d'exclure la composante psychologique et émotionnelle des transactions d'un trader.
Author: Nikolay Kositsin