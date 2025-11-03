Experts: KopierMaschineMT5
Il n'y a pas d'image dans la description, qui se trouve dans l'en-tête de cette discussion.
Si vous utilisez des structures (et des macros) dans la source, le code deviendra plus concis (et logique), la probabilité d'erreur diminuera et la vitesse de modification du code augmentera.
Pour une raison quelconque, KodoBase a pu compiler le fichier mq5.
Nous vous remercions de votre intérêt.
Kodobase a tout ce qu'il faut pour compiler le fichier mq5.
Le code n'est pas parfait pour des pros comme vous, mais c'est le meilleur du mien que je peux montrer aux autres.
KopierMaschineMT5:
KopierMaschine est un copieur local de transactions entre différents comptes MetaTrader 4 et MetaTrader 5 dans n'importe quelle direction, situé sur un seul ordinateur avec une interface intuitive.
Auteur : Denis Nikolaev