Experts: KopierMaschineMT5

Nouveau commentaire
 

KopierMaschineMT5:

KopierMaschine est un copieur local de transactions entre différents comptes MetaTrader 4 et MetaTrader 5 dans n'importe quelle direction, situé sur un seul ordinateur avec une interface intuitive.

KopierMaschineMT5

Auteur : Denis Nikolaev

 
KopierMaschine.mq5 ne fonctionne pas l'erreur donne
 
tout le robot fonctionne parfaitement
 

Il n'y a pas d'image dans la description, qui se trouve dans l'en-tête de cette discussion.


Si vous utilisez des structures (et des macros) dans la source, le code deviendra plus concis (et logique), la probabilité d'erreur diminuera et la vitesse de modification du code augmentera.


Pour une raison quelconque, KodoBase a pu compiler le fichier mq5.

 
fxsaber #:

Il manque une image dans la description, qui se trouve dans l'en-tête de cette discussion.


Si vous utilisez des structures (et des macros) dans le code source, le code deviendra plus concis (et logique), la probabilité d'erreur diminuera et la vitesse de modification du code augmentera.


Pour une raison quelconque, KodoBase a pu compiler le fichier mq5.

Nous vous remercions de votre intérêt.

Kodobase a tout ce qu'il faut pour compiler le fichier mq5.

Le code n'est pas parfait pour des pros comme vous, mais c'est le meilleur du mien que je peux montrer aux autres.

Nouveau commentaire