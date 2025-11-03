Indicateurs: Régression passée déviée
Bonjour, je voudrais poser une question sur l'indicateur.
Il me semble qu'il y a un problème, il y a quelque chose dans le code qui ralentit l'indicateur et même fait planter la plateforme (MT5).
Régression passée déviée:
Indicateur de tendance du canal.
Author: Nikolay Kositsin