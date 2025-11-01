Indicateurs: ZigZag_INT

Version optimisée de l'indicateur ZigZag en termes de vitesse de calcul.

Author: Nikolay Kositsin

 

Je souhaite utiliser l'indicateur zigzag dans mon EA, si quelqu'un le connait, qu'il me le fasse savoir.

 
Il devrait ressembler à ceci
//+----------------------------------------------+
//| Paramètres d'entrée de l'indicateur |
//+----------------------------------------------+
input int HLPeriod = 12 ; // Période de l'indicateur (similaire à ExtDepth de l'indicateur ZigZag)
input int MinHight = 1 ; // Hauteur verticale minimale du genou (en points)
 

signal de vente lorsque le cours de l'épaule droite a cassé la ligne de tendance oblique ascendante.

L'indicateur Zig-Zag est un excellent outil d'analyse technique pour identifier les configurations graphiques classiques. L'indicateur Zig-Zag est également efficace pour réduire le bruit et aider le trader technique à voir la véritable direction du marché.


 
Est-il repeint comme l'indicateur ZigZag d' origine ?
