Indicateurs: SL_ATR

L'indicateur construit des zones de stoploss préférées pour les positions longues et courtes à tout moment.

Author: Nikolay Kositsin

Cet indicateur a l'air sympa, est-ce qu'il y a déjà eu une version pour MT4 ?
La distance de 1*ATR du haut ou du bas de la barre est trop faible pour fixer des stop loss valables. Les barres dépassent parfois ce niveau, vous devez le fixer à un minimum comme 2.5-3*ATR.
