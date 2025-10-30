Indicateurs: SL_ATR
Cet indicateur a l'air sympa, est-ce qu'il y a déjà eu une version pour MT4 ?
La distance de 1*ATR du haut ou du bas de la barre est trop faible pour fixer des stop loss valables. Les barres dépassent parfois ce niveau, vous devez le fixer à un minimum comme 2.5-3*ATR.
SL_ATR:
L'indicateur construit des zones de stoploss préférées pour les positions longues et courtes à tout moment.
Author: Nikolay Kositsin