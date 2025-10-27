Indicateurs: Tick RSI Adaptive
ne fonctionne pas
Alex Renko #:
1. Vous devez l'utiliser lorsque le marché est ouvert (lorsqu'il y a des ticks en direct).
2. Vous devez attendre que les calculs initiaux soient terminés et que le nombre de ticks soit suffisamment élevé pour ces calculs (les indicateurs de ticks prennent souvent du temps avant de tracer).
3. Vous devez l'utiliser sur l'échelle de temps M1.
Ne fonctionnera pas dans un marché inactif avec peu de liquidité et très peu d'action sur les prix.
J'ai vérifié à nouveau pour m'en assurer, et je vois que cela fonctionne bien.
Je vais télécharger un code optimisé, même s'il n'accélère en rien le processus.
Tick RSI Adaptive:
Indicateur adaptatif RSI basé sur des calculs de tic-tac
Author: Conor Mcnamara