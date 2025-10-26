Indicateurs: Fractales_fines_MTF
Bonjour, je suis un nouveau venu et je m'excuse pour cette question triviale.Ma question est la suivante Comment créer une position de clôture automatique lorsque l'indicateur Fractals détecte le bas ou le haut ?
Merci.
newdigital, 2013.12.16 11:23
Les fractales sont des indicateurs techniques, faisant partie des indicateurs de Bill Williams. Contrairement à tous les autres indicateurs, celui-ci n'est pas une ligne ou un histogramme de barres ; il s'agit d'une simple flèche au dessus ou en dessous des barres du graphique de prix. Ces fractales se forment lorsque cinq barres consécutives s'alignent de manière stricte. Il existe deux types de fractales :
Fractales baissières: cette fractale se forme au-dessus d'une barre du graphique des cours, uniquement si le sommet de cette barre est supérieur au sommet des deux barres précédentes et des deux barres suivantes. Dans la pratique, cette fractale indique un mouvement baissier possible.
Fractales haussières: cette fractale se forme sous une barre du graphique des cours, si le bas de cette barre est inférieur au bas des deux barres précédentes et des deux barres suivantes. Lorsque vous voyez cette fractale, vous devez vous attendre à un mouvement haussier.
Il est important de mentionner que les fractales de Bill Williams sont illustrées un peu tard sur le graphique, car il faut que la cinquième barre soit fermée pour déterminer le plus haut ou le plus bas. Les fractales sont des signaux de trading, mais elles sont bien trop insuffisantes pour que l'on puisse compter uniquement sur elles : la fractale d'achat indique un ordre d'achat possible et vice versa.Utilisation sur le marché des changes
Les fractales indiquent les niveaux forts. Vous pouvez facilement tracer une ligne reliant plusieurs fractales pour former une ligne de résistance ou de support. Ces niveaux fonctionnent exactement de la même manière que les lignes de tendance. Si vous regardez l'image, vous verrez la ligne de résistance et le signal d'achat. Nous recevons ce signal parce que le cours a franchi le niveau de résistance. Cependant, si vous regardez attentivement le graphique avant ce moment, vous verrez quelques signaux de vente. Cela montre clairement à quel point les fractales seules ne sont pas concluantes.
Si vous avez prêté attention à la page Lignes de tendance, vous savez déjà que certains traders utilisent les fractales pour construire leur ligne de tendance. Nous aimons beaucoup cette stratégie, mais elle n'est pas révolutionnaire.
Les fractales de Bill Williams et l'indicateur Alligator. Ces deux indicateurs partagent une grande synergie et nous allons jeter un coup d'œil rapide à l'image. C'est la même chose que la précédente, mais nous avons ajouté l'Alligator et cela change beaucoup l'image. Regardez le signal d'achat ; voyez-vous maintenant pourquoi nous n'avons pas ouvert un ordre de vente avant le signal d'achat ? Le prix s'est déplacé au-dessus de l'Alligator et nous avions besoin de voir une rupture des niveaux de l'indicateur et quelques fractales de vente, mais cela n'a pas été le cas. Au lieu de cela, le prix a continué à se déplacer au-dessus de l'Alligator et a même cassé le niveau de résistance, ce qui nous a donné une idée claire du mouvement futur - achat et prise de profit.
Fractales_fines_MTF:
L'indicateur construit des fractales à partir d'une autre période plus large sur le graphique actuel en se basant sur les données de l'indicateur Fine_Fractals.
Author: Nikolay Kositsin