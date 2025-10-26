Indicateurs: ZigZag sur les fractales d'un autre horizon temporel plus large
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
ZigZag sur les fractales d'un autre horizon temporel plus large:
ZigZag, construit par des fractales provenant d'un autre cadre temporel plus large, basé sur les données de l'indicateur VininI_FractalsTrend.
Author: Nikolay Kositsin