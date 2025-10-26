Indicateurs: ZigZag sur les fractales d'un autre horizon temporel plus large

ZigZag, construit par des fractales provenant d'un autre cadre temporel plus large, basé sur les données de l'indicateur VininI_FractalsTrend.

Author: Nikolay Kositsin

 
Excellent indicateur ! Existe-t-il une version MT4 ?
