Indicateurs: ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend
Est-il repeint ?
Automated-Trading:
ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend:
Auteur : Nikolay Kositsin
Bonjour, pouvez-vous me dire comment corriger le code pour exclure les points suivants ?
qazzaq:
Commencez une nouvelle boucle et mettez à zéro les éléments similaires dans cette condition.
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend:
ZigZag construit par des fractales. Grâce à l'utilisation de fractales, l'indicateur fonctionne beaucoup plus rapidement que le Zigzag standard.
Author: Nikolay Kositsin