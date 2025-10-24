Indicateurs: ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend

ZigZag construit par des fractales. Grâce à l'utilisation de fractales, l'indicateur fonctionne beaucoup plus rapidement que le Zigzag standard.

Author: Nikolay Kositsin

 
Est-il repeint ?
 
Auteur : Nikolay Kositsin

Bonjour, pouvez-vous me dire comment corriger le code pour exclure les points suivants ?

 
qazzaq:

Commencez une nouvelle boucle et mettez à zéro les éléments similaires dans cette condition.

