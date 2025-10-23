Indicateurs: Expansion stochastique
Bonjour Nikolay,
Merci pour le partage de l'indicateur.
J'ai eu quelques erreurs lors de la compilation du code, je me demande si vous avez une idée ?
Dossiers :
uaw3_20211003212145.jpg 149 kb
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Expansion stochastique:
Le bon vieil oscillateur stochastique. La différence avec l'oscillateur habituel est qu'il indique plus clairement les zones de surachat et de survente.
Author: Nikolay Kositsin