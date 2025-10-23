Indicateurs: Expansion stochastique

Nouveau commentaire
 

Expansion stochastique:

Le bon vieil oscillateur stochastique. La différence avec l'oscillateur habituel est qu'il indique plus clairement les zones de surachat et de survente.

Expansion stochastique

Author: Nikolay Kositsin

 

Bonjour Nikolay,

Merci pour le partage de l'indicateur.

J'ai eu quelques erreurs lors de la compilation du code, je me demande si vous avez une idée ?

Dossiers :
uaw3_20211003212145.jpg  149 kb
Nouveau commentaire