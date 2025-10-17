Indicateurs: AMGM
GMMA:
Auteur : Nikolay Kositsin
newdigital, 2013.07.15 21:19
Juste un bon indicateur trouvé dans Metatrader 5 CodeBase : GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES:
Il s'agit de deux groupes de moyennes mobiles exponentielles. Le groupe à court terme est composé de moyennes mobiles à 3, 5, 8, 10, 12 et 15 jours. Il s'agit d'une approximation du comportement des traders et des spéculateurs à court terme sur le marché.
Le groupe à long terme est constitué de moyennes mobiles à 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours. Il représente les investisseurs à long terme sur le marché.
La relation au sein de chacun de ces groupes nous indique lorsqu'il y a accord sur la valeur - lorsqu'ils sont proches les uns des autres - et lorsqu'il y a désaccord sur la valeur - lorsqu'ils sont très éloignés les uns des autres.
La relation entre les deux groupes indique au trader la force de l'action du marché. Un changement dans la direction des prix qui est bien soutenu par les investisseurs à court et à long terme signale une forte opportunité de négociation. Le croisement des deux groupes de moyennes mobiles n'est pas aussi important que la relation entre eux.
Lorsque les deux groupes se compriment en même temps, le trader est averti de l'augmentation de la volatilité des prix et du potentiel de bonnes opportunités de trading.
La moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) est un indicateur qui suit l'activité présumée des deux principaux groupes du marché, à savoir les investisseurs et les traders. Il s'agit des investisseurs et des traders. Les traders sont toujours à l'affût d'un changement de tendance. Dans une tendance baissière, ils prennent une position dans l'attente d'une nouvelle tendance haussière. Si celle-ci ne se développe pas, ils se retirent rapidement de la transaction. Si la tendance change, ils restent sur la position, mais continuent à utiliser une approche de gestion à court terme. Quelle que soit la durée de la tendance haussière, le trader est toujours à l'affût d'un éventuel changement de tendance. Il utilise souvent un indicateur basé sur la volatilité, comme la ligne de compte arrière, ou une moyenne mobile à court terme sur 10 jours, pour l'aider à identifier les conditions de sortie. L'objectif du trader est de ne pas perdre d'argent. Cela signifie qu'il évite de perdre du capital au début de la transaction et, plus tard, qu'il évite de perdre une trop grande partie des profits ouverts lorsque la transaction devient fructueuse.
Nous suivons leur activité présumée à l'aide d'un groupe de moyennes mobiles à court terme. Il s'agit de moyennes mobiles exponentielles à 3, 5, 8, 10, 12 et 15 jours. Nous choisissons cette combinaison parce que trois jours représentent environ la moitié d'une semaine de négociation. Cinq jours correspondent à une semaine de négociation. Huit jours représentent environ une semaine et demie.
Les traders sont toujours à l'origine du changement de tendance. Leurs achats poussent les prix à la hausse en prévision d'un changement de tendance. La tendance ne peut survivre que si d'autres acheteurs arrivent sur le marché. Les tendances fortes sont soutenues par les investisseurs à long terme. Ce sont les véritables joueurs du marché, car ils ont tendance à avoir une grande confiance dans leur analyse. Ils savent qu'ils ont raison et il faut beaucoup pour les convaincre du contraire. Lorsqu'ils achètent une action, ils investissent de l'argent, leurs émotions, leur réputation et leur ego. Ils n'aiment tout simplement pas admettre qu'ils se sont trompés. Cela peut sembler exagéré, mais pensez un instant à votre investissement dans AMP ou TLS. S'ils ont été achetés il y a plusieurs années, ces deux titres sont des investissements perdants, mais ils restent dans de nombreux portefeuilles et peut-être dans le vôtre.
L'investisseur met plus de temps à reconnaître un changement de tendance. Il suit l'exemple donné par les traders. Nous suivons l'activité inférée des investisseurs en utilisant une moyenne mobile exponentielle calculée sur 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours. Chaque moyenne est augmentée d'une semaine. Nous sautons deux semaines de 50 à 60 jours dans la dernière série parce que nous avons initialement utilisé la moyenne de 60 jours comme point de contrôle.
Cela reflète le développement initial de cet indicateur où nous nous concentrions sur la façon dont le croisement des moyennes mobiles fournissait des informations sur l'accord entre la valeur et le prix sur plusieurs périodes. Au fil des ans, nous avons dépassé cette interprétation et cette application de l'indicateur. Dans les notes des semaines à venir, nous montrerons comment cela s'est produit.
Notre point de départ était le décalage qui existait entre le moment d'une véritable rupture de tendance et le moment où un signal d'entrée de franchissement de moyenne mobile était généré. Nous nous sommes concentrés sur le passage d'une tendance baissière à une tendance haussière. Notre outil d'alerte précoce préféré était la ligne de tendance droite, qui est simple à utiliser et assez précise. Le problème lié à l'utilisation d'une seule ligne de tendance droite est que certaines cassures sont fausses. La ligne de tendance droite ne permettait pas de distinguer les faux des vrais.
En revanche, le croisement des moyennes mobiles, basé sur un calcul à 10 et 30 jours, offrait un niveau de certitude plus élevé quant à l'authenticité de la rupture de tendance. Toutefois, l'inconvénient est que le signal de croisement peut survenir plusieurs jours après le signal initial de rupture de tendance. Ce décalage est d'autant plus important que le signal est basé sur les prix de fin de journée. Nous voyons le croisement exact aujourd'hui, et si nous sommes courageux, nous pourrions entrer demain. En général, les traders attendaient un autre jour pour vérifier que le croisement avait bien eu lieu, ce qui retardait l'entrée jusqu'à deux jours après le croisement réel. Ce décalage signifiait que le prix avait souvent augmenté considérablement au moment de l'ouverture de la transaction.
La solution standard consistait à utiliser une combinaison de moyennes mobiles à court terme pour déplacer le point de croisement plus loin dans le temps, de manière à ce qu'il soit plus proche de la rupture signalée par une clôture au-dessus de la ligne de tendance droite. L'inconvénient est que plus la moyenne mobile est courte, moins elle est fiable. La représentation de plusieurs moyennes mobiles sur un même graphique fait apparaître quatre caractéristiques importantes.
Il s'agit de
- Un modèle répété de compression et d'expansion dans un groupe de six moyennes à court terme.
- Ce comportement se répétait de manière fractale sur différents horizons temporels. Ces groupes à court et à long terme ont permis de comprendre le comportement des traders et des investisseurs.
- Le degré de séparation au sein des groupes et entre les groupes permet de comprendre la nature de la tendance et du changement de tendance.
- Le synchronisme était indépendant de la longueur des moyennes mobiles individuelles. En d'autres termes, aux principaux points d'inflexion de la tendance, une compression s'est produite dans les groupes à long et à court terme, ce qui a permis de valider rapidement les signaux générés par la ligne de tendance rectiligne.
- La relation entre les moyennes mobiles et le prix a été mieux comprise comme une relation entre la valeur et le prix. Le croisement de deux moyennes mobiles représente un accord sur la valeur sur deux périodes différentes. Dans une vente aux enchères ouverte et continue, qui est le mécanisme du marché, l'accord sur le prix et la valeur est transitoire et temporaire. Cet accord précède souvent des changements substantiels dans la direction de la tendance. Le GMMA est devenu un outil permettant d'identifier la probabilité d'évolution de la tendance.
Ces relations générales et les relations plus avancées utilisées avec le GMMA sont résumées dans le graphique. Dans la série d'articles qui suit, nous examinerons l'identification et l'application de chacune de ces relations.
Il s'agit de l'application la plus simple du GMMA et elle fonctionne bien avec les changements de tendance en forme de "V". Il ne s'agit pas de supprimer le décalage dans le calcul de la moyenne mobile. Il s'agit de valider un signal de rupture de tendance antérieur en examinant la relation entre le prix et la valeur. Une fois que le signal initial de rupture de tendance est validé par le GMMA, le trader est en mesure d'entrer dans une transaction de rupture avec un niveau de confiance plus élevé.
Le graphique CBA illustre l'application classique du GMMA. Nous commençons par la rupture au-dessus de la ligne de tendance droite. La ligne verticale indique le point de décision le jour de la rupture. Nous devons nous assurer que cette rupture est réelle et qu'elle est susceptible de se poursuivre à la hausse. Après plusieurs mois de tendance baissière, la rupture initiale échoue parfois et se développe comme le montre la ligne noire épaisse. Cela signale un changement de nature de la ligne de tendance, qui passe d'une fonction de résistance avant la rupture à une fonction de soutien après la rupture.
La GMMA est utilisée pour évaluer la probabilité que la rupture de tendance illustrée par la ligne de tendance droite soit réelle. Nous commençons par observer l'activité du groupe à court terme. Cela nous indique comment les traders pensent. Dans la zone A, nous observons une compression des moyennes. Cela suggère que les traders sont parvenus à un accord sur le prix et la valeur. Le prix de CBA a été si bas que de nombreux traders pensent maintenant qu'il vaut plus que le prix actuel négocié. La seule façon de profiter de ce prix "bon marché" est d'acheter des actions. Malheureusement, de nombreux autres traders à court terme sont arrivés à la même conclusion. Ils veulent également acheter à ce prix. Une guerre des enchères s'engage. Les opérateurs qui pensent manquer une opportunité surenchérissent sur leurs concurrents pour s'assurer une position dans l'action à un prix favorable.
La compression de ces moyennes indique un accord sur le prix et la valeur. L'expansion du groupe montre que les opérateurs sont enthousiasmés par les perspectives d'augmentation de la valeur, même si les prix continuent d'augmenter. Ces négociants achètent en prévision d'un changement de tendance. Ils sont à l'affût d'un changement de tendance.
Nous utilisons la ligne de tendance droite pour signaler une probabilité accrue de changement de tendance. Lorsque ce signal est généré, nous observons ce changement de direction et la séparation dans le groupe de moyennes à court terme. Nous savons que les traders pensent que ce titre a un avenir. Nous voulons avoir la confirmation que les investisseurs à long terme sont également confiants.
Le groupe de moyennes à long terme, au point de décision, montre des signes de compression et le début d'un changement de direction. Remarquez la rapidité avec laquelle la compression commence et le changement de direction décisif. Et ce, malgré la moyenne la plus longue de 60 jours, qui devrait normalement se situer bien en deçà de tout changement de tendance. Cette compression dans le groupe à long terme est la preuve de la relation de synchronisation qui rend le GMMA si utile.
Cette compression et ce changement de direction nous indiquent qu'il existe une probabilité accrue que le changement de direction de la tendance soit réel - qu'il soit durable. Cela nous encourage à acheter le titre peu après le point de décision indiqué.
Le GMMA détecte un changement sismique dans le sentiment des marchés au moment où il se produit, même si nous utilisons une moyenne mobile sur 60 jours. Nous verrons plus loin comment cet indicateur est utilisé pour développer des signaux anticipés fiables de ce changement. Cette compression et ce croisement éventuel au sein du groupe à long terme ont lieu dans la zone B. Le changement de tendance est confirmé. L'accord entre les investisseurs sur le prix et la valeur ne peut pas durer. Là où il y a accord, certains voient une opportunité. De nombreux investisseurs n'ont pas pu participer au changement de tendance avant la zone B. Maintenant que le changement est confirmé, ils veulent profiter de l'occasion. Maintenant que le changement est confirmé, ils veulent participer à l'action. En général, les investisseurs gèrent des fonds plus importants que les négociants. Leur activité sur le marché a un impact plus important.
Les retardataires ne peuvent acheter des actions que s'ils surenchérissent sur leurs concurrents. Plus la tendance initiale est forte, plus la pression est forte pour obtenir une position précoce. Cette surenchère soutient la tendance. Cela est illustré par la façon dont le groupe à long terme continue d'évoluer à la hausse et par la façon dont le groupe de moyennes à long terme se sépare. Plus l'écart est grand, plus la tendance sous-jacente est forte.
Même les traders gardent confiance dans ce changement de tendance. La vente qui a lieu dans la zone C n'est pas très forte. Le groupe de moyennes à court terme plonge vers le groupe à long terme, puis rebondit rapidement. Le groupe de moyennes à long terme montre que les investisseurs profitent de l'occasion pour acheter des actions à des prix temporairement plus élevés. Bien que le groupe à long terme s'efface à ce moment-là, le degré de séparation reste relativement constant, ce qui confirme la force de la tendance émergente.
L'effondrement temporaire du groupe à court terme survient après une appréciation de 12 % du cours. Les traders à court terme sortent du marché en prenant des bénéfices à court terme à ce niveau de rendement, ce qui se traduit par la compression et l'effondrement du groupe de moyennes à court terme. Lorsque les investisseurs à long terme entrent sur le marché et achètent CBA à ces prix affaiblis, les traders sentent que la tendance est bien soutenue. Leur activité décolle, et le groupe de moyennes à court terme rebondit, se sépare, puis s'étend parallèlement au groupe à long terme au fur et à mesure que la tendance se poursuit.
Le GMMA identifie un changement significatif dans l'opinion des marchés à l'égard de CBA. La compression des groupes à court terme et à long terme valide le signal de rupture de tendance généré par une clôture au-dessus de la ligne de tendance droite. En utilisant cette application de base de la GMMA, le trader a la confiance nécessaire pour acheter CBA aux points de décision indiqués sur l'extrait de graphique, ou juste après.
L'utilisation de cette application simple du GMMA a également permis aux traders d'éviter les fausses cassures. La ligne de tendance droite fournit la première indication qu'une tendance baissière peut se transformer en tendance haussière. Le graphique CSL présente deux exemples de fausse rupture d'une ligne de tendance droite. Commençons par le point de décision A. La forte tendance baissière est clairement interrompue par une clôture au-dessus de la ligne de tendance. S'il s'agit d'une véritable rupture de tendance, nous avons la possibilité d'intervenir tôt, bien avant tout signal de croisement de moyenne mobile.
Cette rupture de tendance s'effondre rapidement. Si nous avions observé ce graphique pour la première fois près du point de décision B, nous aurions choisi de tracer la deuxième ligne de tendance comme indiqué. Ce tracé tire parti des informations contenues dans le graphique. Nous savons que la première rupture était fausse, et c'est en tenant compte de cette information que nous avons tracé la deuxième ligne de tendance. Peut-on se fier à cette rupture de tendance ? Si nous avons raison, nous pourrons profiter d'une nouvelle tendance à la hausse. Si nous avons tort, nous risquons de perdre de l'argent si nous continuons à suivre la tendance baissière. La ligne de tendance droite en elle-même ne fournit pas suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision.
En appliquant le GMMA, nous obtenons une meilleure idée de la probabilité que la rupture de la ligne de tendance marque le début d'une nouvelle tendance à la hausse. La relation clé est le niveau de séparation dans le groupe de moyennes à long terme et la direction de la tendance qu'elles suivent. Au point de décision A et au point de décision B, le groupe de moyennes à long terme est bien séparé. Les investisseurs n'aiment pas ce titre. Chaque fois que les prix augmentent, ils en profitent pour vendre. Leurs ventes submergent le marché et font baisser les prix, de sorte que la tendance baissière se poursuit.
Le degré de séparation entre les deux groupes de moyennes mobiles fait qu'il est plus difficile pour l'un ou l'autre des rallyes de changer avec succès la direction de la tendance. Le résultat le plus probable est une faible reprise suivie d'un effondrement et de la poursuite de la tendance à la baisse. Cette observation permet au trader et à l'investisseur de ne pas s'intéresser à CSL.
En ce qui concerne l'avenir, nous constatons une convergence entre le groupe de moyennes à court terme et le groupe de moyennes à long terme. En outre, le groupe à long terme commence à se rétrécir, ce qui suggère que les investisseurs commencent à s'entendre sur le prix et la valeur en avril et en mai. Fin mars, la moyenne mobile à 10 jours clôture au-dessus de la moyenne mobile à 30 jours, générant un signal d'achat de moyenne mobile classique.
Voici Metatrader 5 qui utilise cet indicateur pour l'instant (EURUSD D1) :
J'utilise ma propre variation de cet indicateur. J'ai légèrement modifié les MA's et les time-frames pour les adapter à mes besoins.
Existe-t-il une version pour MT4 ?
Bonjour à tous
J'obtiens ces 2 erreurs lors de la compilation.
Une idée ?
PRICE_CLOSE = 1, remplacer par un nombre 1
MODE_EMA = 1, remplacer par un chiffre 1
corrigé ;)
76 erreur(s), 1 avertissement(s) 77 2
Je ne peux pas comprendre.
76 erreur(s), 1 avertissement(s) 77 2
Je ne peux pas comprendre.
J'ai modifié les programmes. Cela fonctionne bien maintenant.
J'ai modifié les programmes. Cela fonctionne bien maintenant.
Je vous remercie de votre attention.
