Indicateurs: Quartiles

Quartiles:

L'indicateur affiche les premier, deuxième et troisième quartiles de l'échantillon.

Author: Nikolay Kositsin

 
Automated-Trading:

Auteur : Nikolay Kositsin

L'indicateur ne fonctionne pas correctement d'une manière ou d'une autre.
 

olegok83:
 не корректно индикатор работает както.


Corrigé !

 
D'après la photo, je pensais qu'il s'agissait d'un produit prédictif, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un produit ressemblant à de la mashka.
 

Не удалось осуществить значок на

