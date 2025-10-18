Indicateurs: Pourcentage du canal de croisement
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Indicateurs : Canal de Donchian
newdigital, 2014.01.18 07:34
Comment utiliser les canaux de Donchian (adapté de l'article de dailyfx).
- D'abord trouver la tendance pour déterminer la tendance.
- Apprenez à entrer dans les ruptures Forex en utilisant les canaux de Donchian.
- Les canaux peuvent être utilisés pour suivre votre stop et bloquer les bénéfices.
Le marché du Forex est connu pour ses tendances fortes, ce qui peut faire du trading des cassures des niveaux de support et de résistance une approche efficace des marchés. Pour se préparer à de telles conditions de marché, nous examinerons aujourd'hui une stratégie de cassure en trois étapes utilisant les canaux de Donchian.
Trouver la tendance
La première étape du trading de tendance consiste à trouver la tendance ! Il existe de nombreuses façons d'identifier les tendances illustrées ci-dessous, mais l'une des plus simples est l'utilisation de la MVA (moyenne mobile) à 200 périodes. Pour commencer, ajoutez cet indicateur à votre graphique, puis vérifiez si le cours est supérieur ou inférieur à la moyenne. C'est ainsi que nous déterminerons la tendance et notre biais de trading.
Compte tenu des informations ci-dessus, les traders devraient rechercher des opportunités d'achat de l'EURJPY dans sa tendance haussière actuelle lorsque le prix est supérieur à la moyenne. De même, l'AUDNZD illustré ci-dessous offre des opportunités de vente puisque le prix de la paire est inférieur à la MVA sur 200 périodes. Une fois que nous disposons de ces informations, nous pouvons planifier les positions d'entrée pour une rupture potentielle.
Trading des Canaux de Donchian
Les Canaux de Donchian sont un outil technique qui peut être appliqué à n'importe quel graphique. Ils sont utilisés pour repérer les niveaux actuels de support et de résistance en identifiant le prix le plus haut et le prix le plus bas sur un graphique, sur le nombre de périodes sélectionnées. Pour la stratégie d'aujourd'hui, nous utiliserons 20 périodes, ce qui signifie que les canaux seront utilisés pour identifier le plus haut et le plus bas des prix sur 20 jours.
Puisque le prix de l'EURJPY se négocie au-dessus de la MVA de 200, les traders voudront identifier de nouvelles entrées pour acheter la paire lors d'une rupture vers des sommets plus élevés. Avec notre plus haut actuel sur 20 jours identifié par les canaux de Donchian à 145,68, les traders peuvent définir une entrée pour acheter l'EURJPY un pip au-dessus de cette valeur.
Le processus d'initiation des positions de vente dans une tendance baissière est exactement l'inverse. Encore une fois, nous allons revisiter le graphique journalier AUD/NZD illustré ci-dessous. Comme le prix est en dessous de la MVA 200, les traders chercheront à vendre la paire dans le cas où le prix créerait un nouveau plus bas sur 20 jours. Actuellement, ce plus bas se situe à 0,8775 et les traders peuvent chercher à initier de nouvelles positions de vente sous cette valeur.
Fixer le risque et les stops de suivi
Dans toute stratégie de trading, la fixation des stops et la gestion du risque doivent être prises en compte. Lorsque l'on utilise les canaux de Donchian, ce processus peut être simplifié. Vous vous souvenez que nos canaux de prix (représentant le plus haut ou le plus bas sur 20 jours) agissent comme une zone de support ou de résistance ? Dans une tendance haussière, le cours devrait atteindre des sommets plus élevés et rester au-dessus de cette valeur. Si le cours traverse le canal inférieur, représentant un nouveau plus bas sur 20 jours, les traders voudront sortir de leurs positions longues. Inversement, dans une tendance baissière, les traders voudront placer des ordres d'arrêt au niveau du plus haut actuel sur 20 jours. De cette façon, les traders sortiront de toute position courte lors de la création d'un nouveau sommet.
Les traders peuvent également utiliser les canaux de Donchian comme mécanisme pour suivre leur stop. Au fur et à mesure que la tendance se poursuit, les traders peuvent déplacer leur stop en suivant le canal désigné. En suivant un stop de cette manière, vous pouvez mettre à jour le stop en fonction de la position et bloquer les bénéfices au fur et à mesure que la tendance se poursuit.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
newdigital, 2013.10.14 14:40
Le canal de prix est un indicateur d'analyse technique utile pour déterminer les signaux d'achat et de vente basés sur les cassures de prix.
- Canal de prix supérieur : Le plus haut sur une période de temps définie par l'utilisateur.
- Canal de prix inférieur : Le plus bas sur une période de temps définie par l'utilisateur.
La période définie par l'utilisateur est généralement de 20 périodes. Pour mieux illustrer la création d'un canal de prix, un graphique de l'ETF Nasdaq 100 (QQQQ) est présenté ci-dessous :
Les canaux de prix sont principalement utilisés pour identifier les ruptures de prix. Les signaux d'achat et de vente sont illustrés ci-dessous dans le graphique du QQQQ :
Signal d'achat du canal de prix
Acheter lorsque le cours clôture au-dessus des bandes supérieures. Cela revient à acheter une cassure au-dessus de la résistance, la résistance se trouvant être le plus haut des 20 derniers jours de bourse.Signal de vente du canal de prix
Vendre lorsque le cours clôture en dessous des bandes inférieures. Cela revient à vendre un breakout en dessous du support, mais le support dans ce cas est le plus bas des 20 derniers jours de trading.
Les canaux de prix offrent une méthode facile à suivre pour acheter et vendre des actions, des contrats à terme ou des paires de devises.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Pourcentage du canal de croisement:
Un canal basé sur le pourcentage de déviation du prix par rapport à la valeur précédente de la ligne médiane du canal.
Author: Nikolay Kositsin