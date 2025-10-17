Indicateurs: XMA-XN
Automated-Trading:Lors de la compilation des fichiers d'indicateurs, le compilateur donne des erreurs....pourriez-vous m'aider...
Auteur : Nikolay Kositsin
NEEO:
Lors de la compilation des fichiers de l'indicateur le compilateur donne des erreurs....pourriez-vous m'aider...
Lors de la compilation des fichiers de l'indicateur le compilateur donne des erreurs....pourriez-vous m'aider...
Cet indicateur utilise la bibliothèque smoothalgorithms.mqh (jointe à la base de code).
Le fichier smoothalgorithms.mqh doit être placé dans le dossier \terminal_data_folder\MQL5\Include.
Je l'ai ajouté à mon tc en tant que filtre, merci beaucoup à l'auteur.
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
XMA-XN:
Un éventail de cent moyennes mobiles XMA avec la possibilité de modifier le nombre de lignes sur le graphique et de sélectionner l'une des dix méthodes de calcul de la moyenne.
Author: Nikolay Kositsin