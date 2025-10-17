Indicateurs: XMA-XN

Nouveau commentaire
 

XMA-XN:

Un éventail de cent moyennes mobiles XMA avec la possibilité de modifier le nombre de lignes sur le graphique et de sélectionner l'une des dix méthodes de calcul de la moyenne.

XMA-XN

Author: Nikolay Kositsin

 
Automated-Trading:

XMA-XN:

Auteur : Nikolay Kositsin

Lors de la compilation des fichiers d'indicateurs, le compilateur donne des erreurs....pourriez-vous m'aider...
 
NEEO:
Lors de la compilation des fichiers de l'indicateur le compilateur donne des erreurs....pourriez-vous m'aider...

Cet indicateur utilise la bibliothèque smoothalgorithms.mqh (jointe à la base de code).

Le fichier smoothalgorithms.mqh doit être placé dans le dossier \terminal_data_folder\MQL5\Include.

 
Je l'ai ajouté à mon tc en tant que filtre, merci beaucoup à l'auteur.
Nouveau commentaire