Indicateurs: Signal_Tendance_HTF_argent
Désolé pour mon ignorance, mais que signifie HTF ?
taozemin:
Je ne sais pas exactement ... mais si MTF est multi timeframe (indicateur) alors HTF est higher timeframe et LTF est lower timeframe.
J'ai lu un système sur un forum à propos de "CCI : MTF HTF on LFT" (nom du système) :)
Signal_Tendance_HTF_argent:
L'indicateur SilverTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur SilverTrend_Signal sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.
Author: Nikolay Kositsin