Indicateurs: Signal_Tendance_HTF_argent

Nouveau commentaire
 

Signal_Tendance_HTF_argent:

L'indicateur SilverTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur SilverTrend_Signal sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.

Signal_Tendance_HTF_argent

Author: Nikolay Kositsin

 
Désolé pour mon ignorance, mais que signifie HTF ?
 
taozemin:
Désolé pour mon ignorance, mais que signifie HTF ?

Je ne sais pas exactement ... mais si MTF est multi timeframe (indicateur) alors HTF est higher timeframe et LTF est lower timeframe.

J'ai lu un système sur un forum à propos de "CCI : MTF HTF on LFT" (nom du système) :)

 
tao zemin. #:
Désolé pour mon ignorance, mais que signifie HTF ?
Cadre temporel supérieur.
Nouveau commentaire