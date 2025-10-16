Indicateurs: Système d'impulsion pour les aînés
Santé !
Merci plz ea expulse impulse ajouter trading stop et step plz merci :)
Existe-t-il un indicateur MT4 similaire à cet indicateur MT5 ?
Très bien, merci !
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Système d'impulsion pour les aînés:
Les couleurs de l'indicateur sont les bougies rouges, vertes et bleues en fonction de la direction de la tendance (additionnée de la moyenne mobile et du MACD).
Author: Nikolay Kositsin