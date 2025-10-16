Indicateurs: Système d'impulsion pour les aînés

Les couleurs de l'indicateur sont les bougies rouges, vertes et bleues en fonction de la direction de la tendance (additionnée de la moyenne mobile et du MACD).

Author: Nikolay Kositsin

 

Santé !

 
Merci plz ea expulse impulse ajouter trading stop et step plz merci :)
 

Existe-t-il un indicateur MT4 similaire à cet indicateur MT5 ?

 

Excellente combinaison d'indicateurs.

Je la teste à l'intérieur d'un EA et sur un compte DEMO. Même avec les paramètres "par défaut", il donne d'excellents résultats.

 

Bonjour !

Très bon système, mais

dans la dernière version de MT5 n'est pas compilé.

Est-il possible de le corriger ?

Très bien, merci !
