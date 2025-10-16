Bibliothèque: IncIchimokuOnArray
Regarder le prix par rapport au nuage Ichimoku (adapté de l'article de dailyfx)
- Relations entre le prix et le nuage
- Le rebond du cours sur le nuage indique une tendance bien soutenue
- Un exemple de trade Ichimoku avec l'USDJPY
Ichimoku est un indicateur de suivi de tendance que presque tout le monde peut apprendre à utiliser facilement. Lorsqu'on trade avec Ichimoku, il est souvent conseillé de commencer par le nuage pour savoir si le prix est orienté à la hausse ou à la baisse par rapport à des points antérieurs du graphique. Cependant, pour avoir une meilleure idée de la force de la tendance, il est préférable de voir comment le prix réagit au nuage plutôt que de regarder où le prix se trouve par rapport au nuage à un moment donné.
Interactions entre le prix et le nuage
L'USDJPY a démontré une tendance forte grâce à de multiples rebonds du nuage :
Le nuage est un indicateur dynamique qui prend en compte deux aspects d'une paire de devises. Dans une tendance haussière, la ligne supérieure du nuage, traditionnellement connue sous le nom de Senkou Span A, est composée du point médian entre les 9 et 26 moyennes mobiles basées sur les prix moyens, ou Tenkan-Sen & Kijun-Sen, et repoussées de 26 périodes afin de vous donner une référence pour la force d'un mouvement. Si le prix actuel est au-dessus du nuage, alors le prix actuel est plus fort que le point médian de la moyenne mobile 9 & 26 d'il y a 26 périodes, identifiant ainsi la force de la tendance actuelle.
La ligne inférieure du nuage dans une tendance haussière, traditionnellement connue sous le nom de Senkou Span B, est composée du point médian des 52 dernières périodes sur le graphique et est également avancée de 26 périodes tout comme la ligne supérieure. Par conséquent, si la bougie actuelle est au-dessus du nuage, qui a été créé il y a 26 périodes, vous pouvez voir que le prix est au-dessus du point médian de la moyenne mobile 9 & 26 ainsi que du point médian des 52 dernières sessions.
Le rebond du prix sur le nuage indique une tendance bien soutenue
Le point clé de cet article est qu'il ne suffit pas de savoir où se trouve le prix par rapport au nuage pour avoir un trade basé sur une tendance forte. Ce qu'il faut faire, c'est voir si le prix se situe constamment d'un côté du nuage ou si le prix bascule d'un côté ou de l'autre du nuage, ce qui indique une tendance très faible ou inexistante. Si le cours n'est pas constant et qu'il rebondit constamment à la hausse sur le nuage, ce qui prouve que le nuage est un support et que la tendance haussière est forte, il est préférable de supprimer l'Ichimoku de vos graphiques, car l'Ichimoku ne fonctionne pas bien dans les fourchettes et ne fera qu'encombrer les graphiques s'il n'y a pas de tendance claire.
Un exemple de nuage et de prix avec l'USDJPY
Entrée pour acheter: 105,00 (franchissement de la résistance)
Stop: 103,70 (plus bas récent de l'action des prix et en dessous du plus haut de mai 2013 - support pivot)
Limite: 107,50 (pivot R2 mensuel)
Si c'est la première fois que vous lisez le rapport Ichimoku, voici un guide définitif sur cet indicateur polyvalent :
- Corps de bougie au-dessus du nuage Kumo
- La ligne de déclenchement (noire) est au-dessus de la ligne de base (bleu clair) ou se croise en dessous.
- La ligne de retard est au-dessus de l'action des prix d'il y a 26 périodes (ligne verte brillante).
- Le Kumo qui précède le prix est haussier et en hausse (nuage bleu = Kumo haussier)
IncIchimokuOnArray:
La classe CIchimokuOnArray est conçue pour calculer l'indicateur Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) à partir des tampons d'indicateurs.
Author: Dmitry Fedoseev