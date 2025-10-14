Indicateurs: Decision Colored Candles - MT5

Nouveau commentaire
 

Decision Colored Candles - MT5:

une plus grande confiance en soi pour se lancer dans le commerce

Decision Colored Candles - MT5

Author: Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny

 
Soumission intéressante, idée géniale et simplicité
 
Conor Mcnamara #:
Soumission intéressante, idée géniale et simplicité

de grandes idées pour de grandes personnes afin qu'elles puissent accomplir leurs grandes tâches

Bonne chance

 
Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que c'est censé faire ? Comment l'utiliser ? Comment cela aide-t-il à l'analyse ?
 
helgardw #:
Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que c'est censé faire ? Comment l'utiliser ? Comment cela aide-t-il à l'analyse ?

Les bougies de décision ont une implication décisive, par exemple la barre de Doji n'est pas une bougie de décision mais un chandelier d'indécision, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre de décision avant d'avoir vérifié les 1, 2 ou 3 bougies suivantes ;

de même, nous ne pouvons pas assurer la direction du trading sur la base de barres d'épingles successives ;

Les bougies de décision sont classées en fonction du pourcentage du corps de la bougie, c'est-à-dire (clôture - ouverture) / (haut - bas) % qui doit être supérieur à 50%, comme vous pouvez le constater lors de la configuration de l'entrée.

Par conséquent, la coloration des bougies de décision facilitera leur repérage.

Bonne chance et bon trading

 
helgardw #:
Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que c'est censé faire ? Comment l'utiliser ? Comment cela aide-t-il à l'analyse ?

Ma propre interprétation :

bougies bleues = pouvoir haussier

bougies orange = pouvoir baissier

bougies blanches = bougies d'indécision doji et consolidation du marché (éviter le trading)

bougies noires = impact des nouvelles et manque de direction claire

 
Conor Mcnamara #:

ma propre interprétation :

bougies bleues = puissance du taureau

bougies orange = pouvoir baissier

bougies blanches = bougies d'indécision doji et consolidation du marché (éviter le trading)

bougies noires = impact des nouvelles et manque de direction claire

Juste un petit ajout à l'implicite de chaque bougie, selon le code ci-joint :

bougies bleues = pouvoir haussier (bougie de décision)

bougies orange = pouvoir baissier ( bougie de décision)

les couleurs des bougies blanches et noires sont définies par les propriétés du graphique pour les couleurs des bougies haussières et baissières, donc :

bougies blanches = doji bougies d'indécision et consolidation du marché (éviter le trading) - une bougie d'indécision peut prendre la forme d'un doji, d'une pin bar, ou de toute bougie dont le corps est inférieur à 50% de l'amplitude de la bougie (bougie haussière)

bougies blanches = doji bougies d'indécision et consolidation du marché (éviter les transactions) - la bougie d'indécision peut prendre la forme d'un doji, d'une barre d'épingle ou d'une bougie dont le corps est inférieur à 50 % de la portée de la bougie (bougie baissière ) .

 
Je cherchais un code comme celui-ci, je voulais comprendre comment colorer le corps des bougies et les mèches dans mql4. Cela fonctionne très bien dans mql5 mais comment faire pour colorer les bougies dans mql4 ?
Nouveau commentaire