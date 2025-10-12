Scripts: BuySell + SL + TP
son caractère positif
Juste une pensée/suggestion, je pense qu'il serait également intéressant d'ajouter des flèches inclinées d'incrémentation et de réduction de la taille des lots.
J'ai installé un script et je peux le voir sur le Navigateur mais je ne peux pas l'attacher à un graphique. D'autres peuvent et ne peuvent pas. Quelqu'un peut-il m'apprendre à les attacher ?
Bonjour, comment puis-je obtenir ce script ?
ja.odesina #:
Utilisez le lien dans le premier message : buysell+sl+tp
Merci, mais le lien redirige ici et ne télécharge pas de fichier.
BuySell + SL + TP:
script pour ouvrir une position d'achat au prix actuel dans la fenêtre MT5 avec un stop loss (en pips) et un take profit (en pips) spécifiés.
Auteur : akka