Experts: 2-Pair Correlation EA

2-Pair Correlation EA:

Le 2-Pair Correlation EA est un Expert Advisor gratuit qui trade BTC/USD et ETH/USD, en capitalisant sur la corrélation de leurs prix. L'EA ouvre des transactions lorsque les paires divergent et les ferme lorsqu'elles se réalignent, automatisant ainsi votre trading avec un minimum d'effort.

Merci pour votre effort de contribution. Je vais tester l'EA. Merci de m'indiquer quel est l'horizon temporel pour 2 paires.
 

Merci Sassan. Je teste et j'obtiens toujours le message "Hight volatility detected. Pauser les transactions pour plus de sécurité". Je pense que la BTC sera très volatile. Alors, qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup.

 
Cela semble intéressant, mais j'ai obtenu ces erreurs lors de la compilation de
'CTrade' - token inattendu, probablement le type est manquant ? Trade.mqh
'trade' - point-virgule attendu Trade.mqh 16 8
CTrade" - jeton inattendu, le type est probablement manquant ?
'trade' - point-virgule attendu CORR.mq5 3 8
OnTick" - fonction déjà définie et ayant un corps 166 6
la déclaration de "lotSize" cache la variable globale 18 12
'trade' - identifiant non déclaré CORR.mq5 107 13
'trade' - identifiant non déclaré CORR.mq5 144 9
commerce" - identifiant non déclaré CORR.mq5 145 9
'trade' - undeclared identifier CORR.mq5 155 9

Je peux trier la plupart des données mais je ne comprends pas la première

Bien que je pense que l'idée de BTC/ETH a du mérite, je ne vois pas comment ce code pourrait générer une transaction indépendamment de leur divergence. Merci beaucoup.
 
CELA N'A PAS FONCTIONNÉ. IL DONNE UN AVERTISSEMENT SUR LE DOSSIER EXPERT TOUTES LES SECONDES
 
CELA N'A PAS FONCTIONNÉ. IL DONNE UN AVERTISSEMENT SUR LE DOSSIER EXPERT TOUTES LES SECONDES

Bien sûr, ce code ne fonctionne pas !


L'auteur passe la valeur du Slippage comme paramètre du StopLoss à la fonction Buy/Sell, ce qui est complètement faux !

La boucle for-loop pour fermer toutes les positions bénéficiaires est une blague, la valeur "i" n'est jamais utilisée pour sélectionner une position, elle additionne simplement la valeur bénéficiaire de la même position sur elle-même.

La valeur de divergence, est la soustraction de l'Ethereum par rapport au Bitcoin (c'est comme comparer des pommes à des oranges, ça n'a aucun sens, puisque ces cryptos ont une amplitude différente, il faudrait au moins normaliser ces valeurs sur une certaine période).

L'ATR est également inutile, puisqu'il utilise le même "niveau" pour les deux cryptomonnaies (ex : l'ATR pour le bitcoin sera de 1280.78 à un moment donné, et pour l'ethereum sera de 5.23 au même moment, [en considérant le Timeframe M5 fixe qu'il utilise codé en dur], donc encore une fois, soustraire des pommes à des oranges, n'a pas de sens).

La valeur du stoploss, déclarée en interne comme étant "50" n'est jamais utilisée, et si elle l'était, cela n'aurait absolument aucun sens non plus. 50 quoi ? (il n'y a pas d'adéquation entre les points et les décimales des deux cryptomonnaies).


It contains other horrible things as the calculated LOT value to open positions, that I prefer not to mention... (the code would like to open about a LOT of hundreds for bitcoin, etc..) Completely bizarre and non-working risk calculation, etc.;


le code est une blague, effacez le.

 
Le code est une blague ! Veuillez l'effacer d'ici ! Apprenez à coder et lisez mes commentaires. Ne créons pas d'illusions pour les gens ici... Si vous avez besoin d'aide pour apprendre à coder, demandez de l'aide :)
