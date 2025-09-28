Experts: 2-Pair Correlation EA
Merci Sassan. Je teste et j'obtiens toujours le message "Hight volatility detected. Pauser les transactions pour plus de sécurité". Je pense que la BTC sera très volatile. Alors, qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup.
Je peux trier la plupart des données mais je ne comprends pas la première
Salutations
Chris
CELA N'A PAS FONCTIONNÉ. IL DONNE UN AVERTISSEMENT SUR LE DOSSIER EXPERT TOUTES LES SECONDES
Bien sûr, ce code ne fonctionne pas !
L'auteur passe la valeur du Slippage comme paramètre du StopLoss à la fonction Buy/Sell, ce qui est complètement faux !
La boucle for-loop pour fermer toutes les positions bénéficiaires est une blague, la valeur "i" n'est jamais utilisée pour sélectionner une position, elle additionne simplement la valeur bénéficiaire de la même position sur elle-même.
La valeur de divergence, est la soustraction de l'Ethereum par rapport au Bitcoin (c'est comme comparer des pommes à des oranges, ça n'a aucun sens, puisque ces cryptos ont une amplitude différente, il faudrait au moins normaliser ces valeurs sur une certaine période).
L'ATR est également inutile, puisqu'il utilise le même "niveau" pour les deux cryptomonnaies (ex : l'ATR pour le bitcoin sera de 1280.78 à un moment donné, et pour l'ethereum sera de 5.23 au même moment, [en considérant le Timeframe M5 fixe qu'il utilise codé en dur], donc encore une fois, soustraire des pommes à des oranges, n'a pas de sens).
La valeur du stoploss, déclarée en interne comme étant "50" n'est jamais utilisée, et si elle l'était, cela n'aurait absolument aucun sens non plus. 50 quoi ? (il n'y a pas d'adéquation entre les points et les décimales des deux cryptomonnaies).
It contains other horrible things as the calculated LOT value to open positions, that I prefer not to mention... (the code would like to open about a LOT of hundreds for bitcoin, etc..) Completely bizarre and non-working risk calculation, etc.;
le code est une blague, effacez le.
2-Pair Correlation EA:
Le 2-Pair Correlation EA est un Expert Advisor gratuit qui trade BTC/USD et ETH/USD, en capitalisant sur la corrélation de leurs prix. L'EA ouvre des transactions lorsque les paires divergent et les ferme lorsqu'elles se réalignent, automatisant ainsi votre trading avec un minimum d'effort.
Author: Morteza Mohammadi