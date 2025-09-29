Indicateurs: Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator:

Il s'agit d'un indicateur qui combine le swing high/low et le retracement de Fibonacci pour identifier les zones d'achat potentielles.

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator

Author: Minh Hieu Hoang

 
C'est très bien
 
Conor Mcnamara #:
Merci pour votre commentaire. Si vous avez des idées pour développer l'indicateur, n'hésitez pas à m'en faire part.

 
Minh Hieu Hoang #:

Mon conseil est d'oublier de construire des indicateurs qui ont déjà été faits auparavant. Je pense qu'il y a une pénurie d'indicateurs d'identification des chandeliers.

 

Bonjour,

L'indicateur semble bon. Mais il ne dessine que des Fibo à la hausse.

Pourriez-vous mettre à jour l'indicateur pour qu'il dessine les Fibo à la hausse et à la baisse ?

De plus, le Fibo est important pour la dernière jambe (actuelle).

Merci de votre compréhension.

 
mannan033 #:

Bonjour,

De plus, le Fibo est important pour la dernière jambe (actuelle).

Ok, c'est une bonne idée, je vais essayer d'améliorer l'indicateur.
 
Minh Hieu Hoang #:
Une autre idée pour la mise à jour :

- Permettre à l'utilisateur de choisir s'il veut afficher tous les retracements de fibonacci (sur les anciennes barres comme c'est le cas actuellement), ou seulement le retracement de fibonacci le plus récent des barres actuelles.

- Permettre à l'utilisateur de colorer l'outil de retracement de Fibonacci pour qu'il ne soit pas obligatoirement jaune.

 
Excellent indicateur, je vous contacterai
 
Excellent indicateur. Merci...
 
Votre indicateur a l'air bien sur le graphique. Je l'ai téléchargé et je vais voir comment il fonctionne. Il manque des alertes lorsqu'il émet un signal, et il montre quelques avertissements lorsque je le compile, mais il fonctionne. Je vous ai également envoyé un email à propos d'un projet auquel je pense. Merci de vérifier votre email.
 

Merci monsieur, c'est un très bon indicateur.


