Indicateurs: Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator
Merci pour votre commentaire. Si vous avez des idées pour développer l'indicateur, n'hésitez pas à m'en faire part.
Mon conseil est d'oublier de construire des indicateurs qui ont déjà été faits auparavant. Je pense qu'il y a une pénurie d'indicateurs d'identification des chandeliers.
Bonjour,
L'indicateur semble bon. Mais il ne dessine que des Fibo à la hausse.
Pourriez-vous mettre à jour l'indicateur pour qu'il dessine les Fibo à la hausse et à la baisse ?
De plus, le Fibo est important pour la dernière jambe (actuelle).
Merci de votre compréhension.
Bonjour,
ok, c'est une bonne idée, je vais essayer d'améliorer l'indicateur
Une autre idée pour la mise à jour :
- Permettre à l'utilisateur de choisir s'il veut afficher tous les retracements de fibonacci (sur les anciennes barres comme c'est le cas actuellement), ou seulement le retracement de fibonacci le plus récent des barres actuelles.
- Permettre à l'utilisateur de colorer l'outil de retracement de Fibonacci pour qu'il ne soit pas obligatoirement jaune.
Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator:
Il s'agit d'un indicateur qui combine le swing high/low et le retracement de Fibonacci pour identifier les zones d'achat potentielles.
Author: Minh Hieu Hoang