Bibliothèque: IncMAOnArray
Merci Dimitri, c'est très utile,
il est dommage que MQ n'ait pas la capacité technique de le faire en tant qu'indicateur standard.
Merci beaucoup pour l'idée mais je ne comprends pas ces choses :
1) comment accéder au tableau MABuffer et aux données (remplies par l'indicateur Test_MAOnArray) à partir d'un Expert ?
2) Pourriez-vous fournir un exemple, très simple, comme print( data[0], MABuffer[0])).
3) Dois-je appeler iCustom ou quelque chose de différent ?
Merci et désolé... Je suis un débutant !
1) Tout comme pour accéder à n'importe quel autre indicateur personnalisé - par la fonction iCustom() et la fonction CopyBuffer().
2) Excusez-moi, non. Voir la documentation et les articles.
3) Oui.
Toutes mes classes OnArray doivent être utilisées dans les indicateurs uniquement, n'essayez pas de les utiliser dans les experts.
IncMAOnArray:
La classe CMAOnArray est destinée au calcul de la moyenne mobile par tampon d'indicateur.
Author: Dmitry Fedoseev