Indicateurs: JFatl HTF

Un hybride de filtres numériques et analogiques, affichant les valeurs d'une période plus longue sur une période plus courte.

Author: Nikolay Kositsin

 
ColorJFatl_HTF n'est pas apparu sur mon graphique, j'ai fait tout ce qui est écrit, mais c'est dommage, l'indicateur est intéressant.
 

Il semble que cela soit lié à l'absence de tics le dimanche. Je l'ai également découvert soudainement. Tout fonctionne sur les graphiques vides, mais sur les graphiques remplis d'indicateurs, c'est une catastrophe. Peut-être est-ce dû au fait que l'indicateur au départ ne peut pas recevoir de données d'un autre indicateur la première fois, et qu'il n'y a pas de deuxième fois, à cause de l'absence de tics le dimanche !

 
Как исправить ошибку при компиляции 'PRICE_CLOSE' - cannot convert enum colorjfatl_htf.mq5 73 26

 
Как исправить ошибку при компиляции 'PRICE_CLOSE' - cannot convert enum colorjfatl_htf.mq5 73 26

Remplacer PRICE_CLOSE par PRICE_CLOSE_
