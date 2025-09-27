Indicateurs: ZigZag NK FiboFan.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
newdigital, 2014.06.13 07:43Le terrier de Fibonacci (adapté de cet article)
- Nous examinons l'histoire et le contexte du concept mathématique connu sous le nom de " séquence de Fibonacci
- Nous vous montrons comment les traders peuvent appliquer ces études mathématiques à leurs opérations.
Fibonacci
Il s'agit de l'une des méthodes de soutien et de résistance les plus approfondies qui existent, et les traders cherchent à intégrer Fibonacci de différentes manières dans leurs transactions.
Fibonacci tire son nom d'un mathématicien du 12e siècle, Léonard de Pise. En 1202 après J.-C., Léonard a publié une composition intitulée Liber Abaci, qui consistait en une séquence numérique qui a fini par porter son nom. Léonard de Pise n'a pas découvert la séquence, il l'a simplement utilisée comme exemple dans sa composition.
On pense que la séquence a été utilisée à l'origine par des mathématiciens indiens dès le VIe siècle ; et c'est dans le Liber Abaci que cette séquence numérique a été introduite dans le monde occidental. La séquence introduite par Léonard de Pise était un système qui permettait de trouver la valeur suivante de la séquence en additionnant les deux nombres précédents. La séquence présentée dans le Liber Abaci était la suivante :
Aujourd'hui, ces valeurs sont appelées "nombres de Fibonacci" et sont utilisées par de nombreux traders comme valeurs d'entrée pour les indicateurs, ainsi qu'à d'autres fins.
Mais les valeurs d'entrée des indicateurs de trading ne sont pas le seul endroit où nous verrons ce système à l'œuvre. La séquence de Fibonacci passionne les mathématiciens et les scientifiques depuis des milliers d'années en raison de ses nombreuses applications dans le monde qui nous entoure. L'une des premières applications étudiées par Léonard de Pise dans son manuscrit original concernait la croissance de la population de lapins. Il a découvert qu'à mesure qu'une population isolée de lapins se développait, la population augmentait selon la séquence de Fibonacci. En partant d'un couple de lapins, la population passe à deux, puis à trois, puis à cinq, huit, treize, etc. La séquence est également présente dans la croissance de la population d'abeilles, dans le nombre de pétales d'une fleur et dans la formation des pommes de pin, pour n'en citer que quelques-uns.
Nombreux sont ceux qui pensent que la séquence de Fibonacci est le langage de la nature elle-même. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, sachez que Fibonacci a figuré en bonne place dans le film Pi, un film de fiction sorti en 1998 qui retrace la quête d'un mathématicien cherchant à prédire l'avenir en se basant sur les mathématiques. Mais même en dehors des films de fiction, les nombreuses façons dont la séquence apparaît dans le monde qui nous entoure sont fascinantes et méritent vraiment une recherche sur Google.
Mais ce n'est pas le seul aspect passionnant de la séquence de Fibonacci. Ce qui est encore plus fascinant, c'est ce que l'on peut voir si l'on regarde juste un peu en dessous de la surface. Si vous prenez le rapport de deux nombres successifs, tels que 144 et 233, et que vous divisez le second nombre (233) par le premier (144), vous finirez par vous rapprocher d'un nombre très particulier de 1,618 (61,8 %). Dans cet exemple précis, la valeur exacte serait "1,6180555..." Plus nous avançons dans la séquence, plus ce ratio se rapproche de 1,618, jusqu'à ce qu'il atteigne exactement 1,618. Ce nombre est le prix de Fibonacci et il fascine les mathématiciens et les scientifiques depuis des milliers d'années.
Le nombre de 1,618 est appelé " le ratio d'or " et peut être trouvé dans de nombreuses applications dans la nature, allant des spirales d'un coquillage à la disposition des feuilles d'une plante d'intérieur.
Trading avec Fibonacci (et le ratio d'or)
Les traders utilisent souvent Fibonacci lorsqu'ils cherchent à négocier des retracements dans une tendance, en centrant les niveaux de support et de résistance autour d'intervalles définis par le ratio d'or de 1,618.
Le centre de l'analyse de Fibonacci se situe à l'intervalle .618 de la tendance, directement tiré du nombre d'or. Mais nous pouvons aller plus loin en divisant un nombre de la séquence par le nombre situé deux chiffres plus loin. Si nous prenons 34 et divisons ce nombre par 89 ; ou si nous prenons 133 et divisons ce nombre par 377, nous obtenons systématiquement des valeurs de ~.382 (38,2%). C'est la valeur suivante que les traders traceront via l'analyse de Fibonacci.
Nous pouvons ensuite faire la même chose en divisant n'importe quel nombre de la séquence avec le chiffre situé deux places plus loin. Ainsi, par exemple, si nous divisons 34 par 144, ou si nous divisons 55 par 233, nous obtenons systématiquement des valeurs de ~.236 (23,6 %). Les traders sont allés plus loin en examinant la ligne médiane du mouvement (.50, ou 50%), et .786 (78,6% - ou la réciproque de .236). Le résultat final est ce que nous avons ci-dessous en utilisant le graphique hebdomadaire GBPUSD :
Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, ces niveaux de prix sur un graphique peuvent présenter des exemples phénoménaux de support et/ou de résistance à venir sur le marché. Heureusement pour nous, il est beaucoup plus facile d'utiliser Fibonacci en tant que trader que de prouver l'existence de composants "magiques", comme les mathématiciens ont tenté de le faire au cours des deux derniers millénaires.
Pour utiliser Fibonacci, un trader doit simplement identifier un "mouvement majeur" récent. C'est là que la subjectivité entre en jeu. Ce mouvement majeur peut se produire sur le graphique en 5 minutes, sur le graphique horaire ou sur le graphique hebdomadaire (comme nous l'avons fait avec le GBPUSD ci-dessus). Mais comme nous l'avons vu avec les points pivots, les périodes plus longues et les données plus nombreuses apportent généralement plus de valeur à l'analyse, simplement parce qu'un plus grand nombre de traders peuvent la voir. Si nous dessinons un retracement de Fibonacci sur un graphique de 5 minutes, il ne sera peut-être vu que par quelques traders, alors qu'un retracement tiré d'un graphique hebdomadaire suscitera probablement plus d'intérêt de la part des traders, tout simplement parce qu'il contient beaucoup plus de données.
Les traders peuvent utiliser l'outil de Fibonacci disponible sur la plupart des plateformes de trading pour définir le mouvement, puis les niveaux aux intervalles appropriés de 0,236, 0,382, 0,500, 0,618 et 0,786 peuvent être tracés. Ainsi, lorsque les prix descendent jusqu'à la ligne .236, on peut dire que 23,6 % de la tendance a été retracée. Ou si les prix descendent jusqu'au niveau 0,618, 61,8 % de la tendance a été retracée.
Bonjour,
C'est très bien ! Pouvez-vous m'aider à obtenir l'intersection entre la ligne de tendance et un prix qui se trouve sur la ligne de tendance ? Je veux dessiner un "x" à la prochaine intersection d'un niveau Fibo et enregistrer le prix à l'intersection. Cela pourrait être affiché dans une info-bulle.
Veuillez trouver l'image ci-jointe.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
ZigZag NK FiboFan.:
Indicateur ZigZag avec la possibilité de construire des Fibo-poids sur les derniers et avant-derniers sommets.
Author: Nikolay Kositsin