Indicateurs: TrendValue

Nouveau commentaire
 

TrendValue:

Indicateur de tendance réalisé en vue NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

TrendValue

Author: Nikolay Kositsin

 
Automated-Trading:

TrendValue:

Auteur : Nikolay Kositsin

Merci pour l'indicateur. Vous pouvez essayer les entrées de l'indicateur (hikkake_pattern.mq4) http://tradersterritory.com/index.php?showtopic=4280.
 
Mon indicateur est même réécrit sur mkuel5 =) seulement on ne sait pas trop dans quel but, apparemment l'auteur veut gagner de l'argent sur le rating pour lequel il promet de payer metaquotes.
 
excelf:
Mon indicateur a même été réécrit sur mkuell5 =) mais on ne sait pas très bien dans quel but, apparemment l'auteur veut gagner de l'argent sur le classement pour lequel il promet de payer des metaquotes.
Lorsque j'ai converti cet indicateur, personne n'a promis quoi que ce soit pour un classement et encore moins payé, et donc l'auteur de la conversion ne voulait pas gagner de l'argent sur un classement. L'indicateur se trouvait simplement dans la base de code MQL4 et avait une certaine cote, j'ai converti la base de code et j'ai décidé de le faire, c'est tout. Si ma mémoire est bonne, on m'a simplement demandé de le faire.
 
excelf:
Apparemment, l'auteur veut gagner de l'argent sur l'évaluation, pour laquelle il promet de payer des méta-citations.
paranoïa détectée.
 

Cet indicateur date de plus de 10 ans. J'en ai entendu parler pour la première fois sur ConCop : http://konkop.narod.ru/nrma.htm La paternité revendiquée par excelf n'est pas claire ?

Le code est très utile en tant qu'exemple de suivi.

 

Quelqu'un sait-il comment ajouter un code à cet indicateur, afin qu'il affiche une boîte d'alerte standard de MetaTrader5 avec un son lorsque le nouveau signal est généré par cet indicateur ?

 
alexvbrown:

Est-ce que quelqu'un sait comment ajouter du code à cet indicateur, pour qu'il affiche une boîte d'alerte standard de MetaTrader5 avec un son lorsque le nouveau signal est généré par cet indicateur ?

Voir la section Jobs.
 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Indicateurs : NRTR

newdigital, 2014.01.08 07:21

NRTR est Nick Rypock Trailing Reverse et la théorie qui le sous-tend est la suivante :


Ce concept ou idée de Nick Rypock a été créé par Konstantin Kopyrkin en 2001.... Si nous lisons "Nick Rypock" de l'arrière vers l'avant, nous recevrons le nom de l'auteur de l'idée... d'ailleurs, c'est une bonne idée de nommer l'idée par son propre nom.

Nouveau commentaire