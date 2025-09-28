Indicateurs: TrendValue
Auteur : Nikolay Kositsin
Mon indicateur a même été réécrit sur mkuell5 =) mais on ne sait pas très bien dans quel but, apparemment l'auteur veut gagner de l'argent sur le classement pour lequel il promet de payer des metaquotes.
Cet indicateur date de plus de 10 ans. J'en ai entendu parler pour la première fois sur ConCop : http://konkop.narod.ru/nrma.htm La paternité revendiquée par excelf n'est pas claire ?
Le code est très utile en tant qu'exemple de suivi.
Quelqu'un sait-il comment ajouter un code à cet indicateur, afin qu'il affiche une boîte d'alerte standard de MetaTrader5 avec un son lorsque le nouveau signal est généré par cet indicateur ?
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
newdigital, 2014.01.08 07:21
NRTR est Nick Rypock Trailing Reverse et la théorie qui le sous-tend est la suivante :
Ce concept ou idée de Nick Rypock a été créé par Konstantin Kopyrkin en 2001.... Si nous lisons "Nick Rypock" de l'arrière vers l'avant, nous recevrons le nom de l'auteur de l'idée... d'ailleurs, c'est une bonne idée de nommer l'idée par son propre nom.
Indicateur de tendance réalisé en vue NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
Author: Nikolay Kositsin