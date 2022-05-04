Optimisation sur un ordinateur à double processeur - page 5
Au fait, en faisant des recherches sur le problème des ryzen, j'ai trouvé une assez bonne affaire sur le ryzen 7 2700x... Pour le prix d'un 9, vous pouvez construire un PC complet (sans la carte graphique externe). Certes, il y aura moins de cœurs/threads, mais le coût par cœur/thread est inférieur.
Bien sûr, si vous avez besoin d'un broyeur de chiffres pour la MT, alors les processeurs 2x sur xeon seront probablement toujours au-dessus de la concurrence en termes de prix/performance, mais leur liquidité future et leur utilisation pour d'autres tâches, par exemple le traitement vidéo, est très discutable compte tenu de l'ensemble limité de commandes du processeur et de la faible fréquence (par rapport aux CPU modernes)...
PS se rapprochait également de ce sujet du côté des EA, mais en travaillant sur un vieil ordinateur de bureau, le sujet a en quelque sorte disparu et le besoin d'un tas de threads/core n'est plus nécessaire (ou l'est-il jusqu'à présent ?).
Le rapport performance/prix de 3700 est plus élevé que celui de 2700.
Le 3700 est 48% plus cher que le 2700 et, selon la capture d'écran, environ 100% plus rapide.
Le résultat du processeur 3900X multiplié par 2/3, a obtenu environ 3700...Eh bien, il y a le coût de la carte mère.
Bien que stop, peut-être que tu peux. Je dois y réfléchir à nouveau. Je suis confus à ce sujet.
Bien sûr que vous pouvez. Confus.
Il y a deux paramètres :
La somme totale est de 5 000 000 000, ce qui est inacceptable pour l'optimiseur.
Nous divisons l'optimisation en 10 parties :
Les résultats sont fusionnés en un seul fichier. Tracez les graphiques que vous voulez.
Peut-être même que le résultat collé peut être glissé à nouveau vers MT. Mais je ne suis pas sûr.
En général, c'est plus facile et moins cher. J'ai acheté 10 AMD 14. 2 cores3500, ddr3 8gb, coût 25$, pour eux ssd 120 pour 20$. Vieux moniteurs pour 8$. Coût total 530 $. J'ai loué un bureau pour 300 $/mois qui comprend une prise de courant. Et tout va bien. 10$/mois Internet. Qui est intéressé par l'adresse du centre d'affaires magique peut être dans un scribble privé. Avec l'exploitation minière a essayé d'obtenir là-bas ils ont une machine à chaque bureau. Échec. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin d'une puissance de calcul constante, c'est la solution. Territorialement Moscou. Mobilier PS inclus dans le bail.
Tout compte fait, c'est plus facile et moins cher. J'ai acheté un AMD 10 de 14. 2 cores3500, ddr3 8gb, coût 25$, pour eux ssd 120 pour 20$. Vieux moniteurs pour 8$. Coût total de 530 $.
Il faut compter 10 mamans et la mémoire. Et le PSU, c'est ce sur quoi vous ne pouvez pas lésiner.
Et les SSD ne sont pas nécessaires, il y a le démarrage en réseau et un lecteur réseau ou un serveur. Et vous n'avez pas besoin de moniteurs/manettes/souris à moins qu'il ne s'agisse d'une station de travail.
En général, c'est plus facile et moins cher. J'ai acheté 10 AMD 14. 2 cores3500, ddr3 8gb, coût 25$, pour eux ssd 120 pour 20$. Vieux moniteurs pour 8$. Coût total 530 $. J'ai loué un bureau pour 300 $/mois qui comprend une prise de courant. Et tout va bien. 10$/mois Internet. Qui est intéressé par l'adresse du centre d'affaires magique peut être dans un scribble privé. Avec l'exploitation minière a essayé d'obtenir là-bas ils ont une machine à chaque bureau. Échec. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin d'une puissance de calcul constante, c'est la solution. Territorialement Moscou. Mobilier PS inclus dans le bail.
3 600 $ par an de bureau + 530 $ de vieilleries.
C'est la solution la plus stupide que tu puisses trouver.
L'ancien matériel va-t-il se casser ? Ou est-ce pour toujours ?
Pour cette somme (4100$), vous pouvez acheter du matériel normal sous garantie et l'installer chez vous.
Il en sera de même en termes de performances. Et ils le livreront gratuitement sur le sol, avec toutes sortes de cashback et de bonus......
Votre matériel G un an plus tard personne pour 100 $, et la normale peut monter en prix avec la croissance du dollar ou crypto.
la technologie informatique la plus fiable de tous les temps