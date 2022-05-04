Optimisation sur un ordinateur à double processeur - page 3
Mes amis, j'avais juste une question pour savoir si MT5 reconnaît ou non une mère à double processeur, c'est tout. Je veux obtenir une carte mère HUANANZHI X99-T8D avec 512G NVMe SSD Dual Xeon processor E5 2678 V3 avec 64GB 8*8GB 1866 REG ECC memory cooling processor on ali à cet effet. Le 10 winda reconnaîtra facilement la présence de 2 processeurs. La question portait spécifiquement sur MT5. Je me suis dit qu'il allait le mâcher. Deux processeurs de 2,5 GHz et 48 threads feront ce que je veux. J'espère que nos camarades chinois ne me laisseront pas tomber avec la qualité).
Quatre canaux de mémoire peuvent ne pas être suffisants pour autant de cœurs.
Maintenant j'optimise sur mon ordinateur portable kore ai7 2.2 ghz 8 threads. Par exemple l'optimisation fait pour une certaine période de 30 heures, et quand je connecte les ordinateurs de mon fils par Internet, il a une différence de 5 3600 sur 12 fils, le temps est réduit à 3 heures)))).
Réduit à 1-1,5 heures :))
C'est pourquoi j'ai demandé si quelqu'un l'avait rencontré. Ou bien ne vous donnez pas la peine de prendre un ordinateur normal avec un seul cœur mais lequel ! )))) AMD Ryzen 9 3900X, 64 RAM. Le système coûtera 100 dollars, mais c'est OK, mais ce sera un bon ordinateur).
Oui, il est meilleur, ses performances sont similaires à celles d'un processeur (comparé à deux autres du même type). En raison du nombre réduit de threads, les besoins en mémoire pour l'optimisation sont moindres (à la fois en termes de volume et de vitesse, moins de concurrence entre les threads).
C'est ce que l'on attend d'une configuration, c'est la comparaison avec les autres qui est importante :
Pas de bazar, ce qui arrête c'est le prix et le coût du serveur mère..... 120 francs pour le CPU.... Je parle de 3970
C'est une option puissante)
J'ai construit moi-même un ordinateur pour 2011-3 ... e2673 v3 12 cores 24 threads 64gb ddr3 ... J'ai dû l'acheter au pic des prix parce que je n'avais pas d'ordinateur, mais j'en avais besoin... и... j'ai eu une carte mère qui ne s'allumait pas très souvent. Code postal FF. Un problème courant avec les cartes mères chinoises. Quand il a fait plus froid, la planche a commencé à démarrer, mais attendre une prise n'est pas heureux. Aujourd'hui, une mère "de rechange" est arrivée.
PS sur avito à l'époque un kit mémoire 2xE2696v2+mère+fans+64gb était en vente pour 30kb. J'aurais dû le prendre :)
Ce2673 v3 est meilleur en performance et en tests.