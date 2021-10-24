Matstat Econométrie Matan - page 18
Dans ma clinique, les plaisanteries doivent être faites avec beaucoup de prudence ;)).
Pas le temps de plaisanter, l'examen des poux du PSN est en cours.
Beaucoup de gens font ce genre d'échanges.) Ils y vont, s'assoient et attendent que le prix remonte. Parfois, ils ne le font pas)).
Ils mélangent juste les tailles. Vous ne devriez pas faire ça.
Pas de temps pour les plaisanteries, la PNB est testée pour son manque de sérieux.
Votre théorie est correcte, seule votre approche du trading est incohérente.
Il y a longtemps, je vous ai dit que cinq ans n'étaient pas suffisants pour comprendre le marché. Il s'avère que dix n'est pas suffisant pour toi non plus. Mais peu importe.
Le marché est une structure complexe dans laquelle vous devez comprendre de nombreux domaines scientifiques, politiques et économiques. Il faut être aussi alerte qu'un corbeau pour s'enfuir à temps.
Tu as des mandats qui traînent comme du linge dans le sèche-linge. Aucune crainte n'est attendue).
Où, exactement, le PNB s'est-il chié dessus, si je ne vous rappelle pas votre insolence ?https://www.mql5.com/ru/forum/334618/page14#comment_19247604.
Sur le lien que j'ai donné, vous avez fait l'éloge de PNB qui avait prévu 3300000 cas d'ici septembre, maintenant nous sommes en mai et 4,9 millions, c'est un fiasco).
Et le marché aussi, en fin de compte (mais chut... ne le dites à personne - grand secret : ))))). De mon point de vue - la courbe du marché à partir de sinus périodiques(et pas tellement) n'est pas très différente, juste +1 règle supplémentaire dans TS, prenant en compte la multidimensionnalité des fluctuations du marché.
Ne s'agit-il pas d'ondes de la même dimension en termes de statistiques ? dont vous continuez à parler ?)
Sur le lien que j'ai donné, vous avez fait l'éloge de PNB qui avait prévu 3300000 cas d'ici septembre, maintenant nous sommes en mai et 4,9 millions, c'est un fiasco).
Où avez-vous vu la différence ? 3.3M était en septembre 2020 et maintenant 4.9M pour mai 2021. Réveillez-vous.
C'est une clinique ))))