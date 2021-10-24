Matstat Econométrie Matan - page 18

Доктор:

Dans ma clinique, les plaisanteries doivent être faites avec beaucoup de prudence ;)).

Pas le temps de plaisanter, l'examen des poux du PSN est en cours.

 
Доктор:

Beaucoup de gens font ce genre d'échanges.) Ils y vont, s'assoient et attendent que le prix remonte. Parfois, ils ne le font pas)).

Ils mélangent juste les tailles. Vous ne devriez pas faire ça.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Pas de temps pour les plaisanteries, la PNB est testée pour son manque de sérieux.

Votre PSN chie sur des données même simples.

По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
  • 2020.03.22
  • www.mql5.com
Необычная эпидемия, Обычная эпидемия, Инструмент внутриполитической борьбы в Китае, Информационный феномен...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Pas le temps de plaisanter, le PSN est testé pour sa lousitude.

Votre théorie est correcte, seule votre approche du trading est incohérente.

Il y a longtemps, je vous ai dit que cinq ans n'étaient pas suffisants pour comprendre le marché. Il s'avère que dix n'est pas suffisant pour toi non plus. Mais peu importe.

Le marché est une structure complexe dans laquelle vous devez comprendre de nombreux domaines scientifiques, politiques et économiques. Il faut être aussi alerte qu'un corbeau pour s'enfuir à temps.

Tu as des mandats qui traînent comme du linge dans le sèche-linge. Aucune crainte n'est attendue).

 
Andrei Trukhanovich:

votre NPD s'est chié dessus, même avec des données simples.

Où, exactement, le PNB s'est-il chié dessus, si je ne vous rappelle pas votre insolence ?https://www.mql5.com/ru/forum/334618/page14#comment_19247604.

Yousufkhodja Sultonov:

Où, exactement, le NPD s'est-il chié dessus.

Sur le lien que j'ai donné, vous avez fait l'éloge de PNB qui avait prévu 3300000 cas d'ici septembre, maintenant nous sommes en mai et 4,9 millions, c'est un fiasco).

 
Uladzimir Izerski:

Votre théorie est correcte, seule votre approche du trading est incohérente.

Il y a longtemps, je vous ai dit que cinq ans n'étaient pas suffisants pour comprendre le marché. Il s'avère que dix n'est pas suffisant pour toi non plus. Mais peu importe.

Le marché est une structure complexe dans laquelle vous devez comprendre de nombreux domaines scientifiques, politiques et économiques. Il faut être aussi alerte qu'un corbeau pour s'enfuir à temps.

Tu as des mandats qui traînent comme du linge dans le sèche-linge. Aucune crainte n'est attendue).

Je fais du commerce depuis un certain temps maintenant. Les commandes sont normales, aucune raison d'avoir peur. Marge 183.57, Fonds 3310.77, Baplans 3465.77, Marge Swap 3177.20, Niveau 1803.51%.
 
Wizard2018:

Et le marché aussi, en fin de compte (mais chut... ne le dites à personne - grand secret : ))))). De mon point de vue - la courbe du marché à partir de sinus périodiques(et pas tellement) n'est pas très différente, juste +1 règle supplémentaire dans TS, prenant en compte la multidimensionnalité des fluctuations du marché.

Ne s'agit-il pas d'ondes de la même dimension en termes de statistiques ? dont vous continuez à parler ?)

 
Andrei Trukhanovich:

Sur le lien que j'ai donné, vous avez fait l'éloge de PNB qui avait prévu 3300000 cas d'ici septembre, maintenant nous sommes en mai et 4,9 millions, c'est un fiasco).

Où avez-vous vu la différence ? 3.3M était en septembre 2020 et maintenant 4.9M pour mai 2021. Réveillez-vous.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Où voyez-vous la divergence ? 3,3 millions était en septembre 2020 et maintenant 4,9 pour mai 2021. Réveillez-vous.

C'est une clinique ))))

