Matstat Econométrie Matan - page 17
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous pouvez. Mais ça marche mieux avec une ligne droite. Il y a moins de friction et moins de perte d'étalement. En haut et en bas, vous aurez le mal des transports et des vertiges. Il est bien meilleur sur une ligne droite. Je faisais du commerce à la main il y a longtemps. J'ai tracé une ligne, je l'ai appelée de force la tendance actuelle. Et allez-y. Si le marché n'est pas d'accord, c'est leur problème :))))
Je suggère d'utiliser uniquement la fonction sinc(), car elle est utilisée dans le théorème de Kotelnikov. Au fait, ce théorème n'a pas encore été mentionné sur le forum cette année - cela devrait être corrigé.)
Mehmat, de l'université d'État de Moscou, n'est plus une autorité en matière de mathématiques. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. A un moment donné, ils ont déclaré que le PNB était une hérésie, sans rien comprendre.
J'ai lu quelque part qu'en Russie, les premières places en mathématiques sont occupées par le département de physique (MIPT), la Higher School of Economics (HSE) et probablement le département de mathématiques de la SPbSU. La faculté de mécanique de l'université d'État de Moscou, disent-ils, n'est plus la même.
A propos, ce théorème n'a pas encore été mentionné sur le forum cette année - nous devons corriger cela)
Les PNB sont facilement converties en sinus si nécessaire. Comparons PNB avec les conclusions de Kotelnikov ou de tout autre scientifique.
J'ai lu quelque part qu'en Russie, les meilleures places en mathématiques sont actuellement Physics Tech (MIPT), la Higher School of Economics (HSE) et peut-être Matmekh (SPbSU). La faculté de mécanique de l'université d'État de Moscou, disent-ils, n'est plus la même.
Leur priorité est de résoudre les problèmes des écoliers et des étudiants. Là, je n'ai remarqué qu'un seul vrai scientifique-mathématicien avec le surnom demusée.
Les PNB sont facilement converties en sinus si nécessaire. Comparons PNB avec les conclusions de Kotelnikov ou de tout autre scientifique.
Par exemple, avec la loi de Boyle-Marriott
Leur priorité est de résoudre les problèmes des écoliers et des étudiants. Il n'y avait qu'un seul vrai mathématicien que j'ai remarqué là-bas. Je vous donnerai son nom de famille quand je m'en souviendrai.
C'est tout à fait habituel pour l'URSS/Russie - nous avons des scientifiques assis dans des instituts de recherche. Le principal institut de recherche en mathématiques en Russie est la verrerie (MIAN).
Pourquoi pas ?) Prenez deux ondes sinusoïdales étalées verticalement et jetez tous les ticks qui ne sont pas entre elles. C'est tout. Vous pouvez faire des échanges, vous devez juste les choisir de manière à ce qu'il y ait plus de ticks entre elles, au moins sur l'historique).
Beaucoup de gens font du commerce de cette façon.) Ils y vont, s'assoient et attendent que le prix remonte. Parfois, ils ne le font pas)).
Par exemple, avec la loi de Boyle-Marriott
S'il vous plaît :
La loi de Boyle-Marriott, par exemple
Dans ma clinique, les blagues doivent être faites très prudemment ;)).