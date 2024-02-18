Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 45
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Peut-être que ça fera l'affaire ? Bien que cela ne soit pas toujours correct pour le forex.
il affiche une valeur erronée, par exemple pour SBRF-9.17 l'heure de fin de la session de trading le vendredi == 23:45:00 selon le graphique des minutes, et cette fonction affiche 00:00:00, selon l'information de la bourse l'heure de fin de la session de trading du soir à 23:50Je ne pense pas que le point principal soit la possibilité de créer des contrôles là où nous sommes et d'utiliser des constantes, mais peut-être que quelqu'un a déjà implémenté cette fonctionnalité et que je n'ai pas à écrire mon propre vélo.
Il n'y a pas de dépendance et il ne peut y en avoir. Par conséquent, il ne peut y avoir de code spécial.
Les développeurs n'utilisent pas le LFO dans de tels cas. Les algorithmes sont clairs et reproductibles.
Sur le marché à terme, comment déterminer l'heure de clôture du marché de la veille dans différentes variantes de recherche de l'intervalle de temps actuel :
1. Nous sommes dans l'intervalle samedi - dimanche, nous avons besoin de l'heure de clôture de la session commerciale du vendredi soir.
2. Nous sommes dans le marché fermé du lundi au vendredi ; nous avons besoin de l'heure de fermeture de la session du soir du lundi au jeudi.
3. dans la fourchette de négociation du lundi au vendredi ; nous avons besoin d'une heure de fermeture pour la séance de négociation du vendredi soir.
4. pour la période du mardi au vendredi, nous avons besoin de l'heure de fermeture des sessions du lundi au jeudi soir.
Peut-être que quelqu'un a écrit une fonctionnalité similaire, je ne veux pas réinventer la roue ;))
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité que les constantes :
conseiller qui travaille avec la classe CCanvas, comment faire pour que la mise à jour de la marque graphique soit moins gourmande en ressources, par exemple nous avons quelques centaines de milliers de lignes dans la marque graphique, lors du redimensionnement nous devons repeindre chaque ligne dans la marque graphique, car sans repeindre simplement en redimensionnant, les lignes sur le graphique ne sont pas affichées, bien que l'objet de la marque graphique change de taille
il n'y a probablement rien de plus flexible que les constantes :
N'est-ce pas plus facile ?
N'est-ce pas plus facile ?
le résultat est en principe correct ;)) merci
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Particularités du langage mql5, subtilités et astuces
fxsaber, 2017.05.05 23:48Exemple d'application
S'il y a un problème avec le même remplissage, exécutez cet EA et créez l'ordre que vous voulez manuellement (F9 dans le terminal). La demande de transaction générée sera imprimée par l'EA.
Malheureusement, il est difficile de faire cela sur des comptes réels. Les développeurs ont rejeté cette suggestion.
S'il y a un problème avec le même remplissage, exécutez cet EA et créez l'ordre que vous voulez manuellement (F9 dans le terminal). La demande de transaction générée sera imprimée par l'EA.
La seule chose qui manque est un exemple de son fonctionnement.
Ce dont nous avons besoin, c'est d'un exemple de son fonctionnement.
Exposer manuellement
Nous obtenons la demande de transaction générée dans le journalMalheureusement, il est très coûteux pour les vrais commerçants. C'est pourquoi j'ai fait une proposition.