La solution proposée n'a pas fait mouche jusqu'à présent. Par conséquent, je ne pourrais pas mieux vous le suggérer.
Si vous mettez la solution en face du SB maintenant, elle devient synchronisée.
Je peux vous donner un petit exemple ? En reliant les classes - la vôtre et celle de SB :
#include <Ваш_класс.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
Ma faute, trop confiant, je n'ai pas vérifié.
J'entre dans le sujet).

Oui, j'avais oublié cette nuance. Cependant, cette restriction n'y existe plus...

Si vous réorganisez les inludes, ça ne jurera pas, bien sûr. Mais l'effet sera nul - SB ne sera pas synchronisé.

Malheureusement, je ne vois pas de belle solution. Jusqu'à présent

// Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
#ifdef OrderSend
  #undef OrderSend

  #define CTrade CTradeBase
    #include <Trade\Trade.mqh>
  #undef CTrade
  
  class CTrade : public CTradeBase
  {
    virtual bool OrderSend(const MqlTradeRequest &request,MqlTradeResult &result)
      {
       bool res;
       string action="";
       string fmt   ="";
    //--- action
       if(m_async_mode)
          res=::OrderSendAsync(request,result);
       else
          res=ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта
    //--- check
       if(res)
         {
          if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
             PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         }
       else
         {
          if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
             PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         }
    //--- return the result
       return(res);
      }
  };
  
  // Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными.
  #define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync  
#else
  #include <Trade\Trade.mqh>
#endif
 
// Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
...
Et s'il est nécessaire d'hériter de Trade\Trade.mqh ? Comment ?

Eh bien, c'est-à-dire de brancher votre classe, et Trade\Trade.mqh s'affichera déjà.
 
L'héritage fonctionnera comme avant. Mais vous feriez mieux de clarifier votre question.
 
L'héritage fonctionnera comme avant. Mais vous feriez mieux de clarifier votre question.
Ce code doit être hérité de CTrade.

C'est-à-dire, faites de CTrade une classe de base dans la première ligne de votre code :

class ORDERSEND  : public CTrade
Respectivement, ce n'est plus Trade\Trade.mqh qui doit être inclus dans votre programme, mais plutôt un inline, par exemple #include <aTradeSync.mqh> qui contient votre classe et #include <Trade\Trade.mqh> écrit là au tout début.

Comment cela devrait-il être dans ce cas ? Au lieu de #include <Trade\Trade.mqh>, faut-il insérer le code suggéré ?
 
Je ne le ferais pas de cette façon, car cela nécessiterait de modifier des EAs déjà écrites. Et le pur OrderSend ne sera pas synchronisé, seulement SB-OrderSend. Tout le monde n'utilise pas le SB uniquement. Certaines personnes utilisent même du MQL5 pur.

Par conséquent, la solution ci-dessous semble optimale pour le moment. Tous les EAs fonctionneront sans changement.

#include <OrderSendSync.mqh> // Если хочется, чтобы OrderSend был синхронизированным.
#include <TradeSync.mqh>     // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.
