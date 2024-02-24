L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 788
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tant que vous ne partez pas tranquillement avec des sacs remplis d'eux sur le forum :)
Et où est le topicstarter ? )) Peut-être qu'il s'est déjà enfui... ? Il y a longtemps.
Alexei a raison. La prédiction de la 5e barre peut donner +100pts et la 10e donne 0pts. Nous allons finir par manquer un échange. Ou une prévision sur la 10ème barre pourrait vous montrer +100pts. Mais sur la 5ème barre nous pourrions voir -100 pts et vous aurez un stop loss. Vous devez prévoir toutes les barres de 1 à 10.
L'inconvénient est la complexité croissante du réseau, car il y a plus de sorties et, par conséquent, le temps de calcul est plus long. Nous devrions également doubler le nombre de neurones dans les couches cachées...
Lisez le blog de topkstarter - régression là aussi, et beaucoup d'idées intelligentes.
Je pensais qu'il y avait des professionnels ou du moins des personnes expérimentées ici..... J'écris depuis le téléphone, mais quand je serai devant l'ordinateur, tu danseras avec moi...... sur la première mesure, je prédis 10 sur la deuxième neuf sur la troisième huitième. Je vois toute la fenêtre et dis-moi comment je peux avoir un élan si je vois toute la fenêtre ? juste curieux de savoir....
Je pensais qu'il y avait des professionnels ou du moins des personnes expérimentées ici..... J'écris à partir du téléphone, mais quand je serai à l'ordinateur, vous danserez avec moi...... sur la première mesure, je prédis un 10 sur la deuxième neuf sur la troisième huitième. Je vois toute la fenêtre et dites-moi comment je peux obtenir un los si je vois toute la fenêtre ? juste curieux de savoir....
peut-être voulaient-ils dire qu'en prédisant le prix à la clôture de la 10ème barre, vous manquez la chance d'aller plus haut ou plus bas avant la clôture de la 10ème barre et de toucher certains stops.
Je pensais qu'il y avait des professionnels ou du moins des personnes expérimentées ici..... J'écris depuis le téléphone, mais quand je serai devant l'ordinateur, tu danseras avec moi...... sur la première mesure, je prédis 10 sur la deuxième neuf sur la troisième huitième. Je vois toute la fenêtre et dis-moi comment je peux avoir un élan si je vois toute la fenêtre ? eh bien, juste curieux de savoir.....
Oui, vraiment.
Mais il y avait...
Voici une image de la situation, ce n'est pas parce que vous avez vu cette baisse trois barres avant, que vous en tenez compte maintenant.
Je pensais qu'il y avait des professionnels ou du moins des personnes expérimentées ici..... J'écris depuis le téléphone, mais quand je serai devant l'ordinateur, tu danseras avec moi...... sur la première mesure, je prédis un 10 sur la deuxième neuf sur la troisième huitième. Je vois toute la fenêtre et dis-moi comment je peux avoir un élan si je vois toute la fenêtre ? juste curieux de savoir....
Non, je ne suis pas du tout un professionnel, je suis juste ici pour regarder de plus près, peut-être que je pose des questions stupides, mais c'est une façon d'obtenir la vérité.
Je pense simplement que le temps ne compte pas ici, ce qui compte c'est ce qui s'est passé entre-temps. Mais nous devons effectuer des entrées conditionnelles en position et si nous constatons que le prix s'est redressé et a chuté dix fois plus que le delta sur la dixième barre, alors cela affectera de manière significative le système de trading - pourquoi devrions-nous attendre 10 barres si nous pouvions prendre un take profit 5 fois plus élevé, ou fermer sur un stop/no loss si dans les 10 barres nous avons plongé pour atterrir plusieurs fois plus que le profit sur 10 barres. Peut-être que c'est difficile à mettre en œuvre, alors faites-le moi savoir, alors ce sera clair. En attendant, je ne comprends pas dans vos commentaires pourquoi nous ne regardons que le prix de clôture.
Ils voulaient probablement dire qu'en prédisant le prix de la 10ème barre, vous ne tenez pas compte du fait qu'avant la clause de la 10ème barre, le prix peut monter ou descendre, en frappant certains stops pour ainsi dire.
Très bien.
Je crois que les indépendants
1. oui
2. peut créer des malentendus, car les étiquettes de sortie changeront constamment pendant la formation et leur adaptation. Mais il est possible d'analyser la dynamique des étiquettes et de trouver les ensembles les moins adaptés.
Doc a raison alors. Le meilleur modèle de tout processus est le processus lui-même. Ce que vous suggérez, c'est de s'arrêter quelque part - la régularisation. Mais cela n'a jamais résolu le problème du sur-équipement, c'est juste une astuce, parfois bonne. L'idée même d'un changement de professeur me semble être un défaut pour les séries financières. En génétique, la reconnaissance des formes (lettres, sons) est compréhensible, mais dans les rangs financiers, cela ne devrait pas fonctionner.
Mais j'espère que j'ai tort et que vous avez raison.
Je pensais qu'il y avait des professionnels ou du moins des personnes expérimentées ici..... J'écris depuis mon téléphone, mais quand je serai devant l'ordinateur, je vous emmènerai faire un tour...... Je prédis 10 sur la première barre, neuf sur la deuxième, huit sur la troisième. Je vois toute la fenêtre et dites-moi comment je peux avoir un élan si je vois toute la fenêtre ? juste curieux de savoir....
Il y a aussi une objection - depuis la prévision d'il y a 10 barres, il peut y avoir eu des événements qui ont fondamentalement changé le mouvement du prix. Par exemple, il y a 10 barres, vous prévoyiez une croissance, à la 5ème barre, une nouvelle est arrivée qui a fait baisser le prix et la nouvelle prévision devrait être à la baisse - nous pouvons donc augmenter la précision de la prévision en prenant en compte les dernières données.
Mais si la prévision sur la 10ème barre sera toujours suffisamment élevée, alors votre méthode a du sens sans avoir à re-prévoir les barres de la fenêtre intermédiaire. Cela doit être essayé et comparé.
Je pensais qu'il y avait des professionnels ou du moins des personnes expérimentées ici..... J'écris depuis le téléphone, mais quand j'arriverai à l'ordinateur, tu danseras avec moi...... sur la première mesure, je prédis 10 sur la deuxième neuf sur la troisième huitième. Je vois toute la fenêtre et dis-moi comment je peux obtenir un tirage si je vois toute la fenêtre ? eh bien, juste curieux de savoir.....
Vous prédisez les fermetures, mais les professionnels savent qu'ils obtiennent les élans par des hi-jacks et perdent...