L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 611
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Personne ne s'est prononcé sur ce point :
Devis sur sélection du nombre de couches :
Un réseau à trois couches (numLayers=3 : une entrée, une cachée et une sortie) est généralement suffisant dans la grande majorité des cas. Selon le théorème de Tsybenko, un réseau à une couche cachée est capable d'approximer n'importe quelle fonction multidimensionnelle continue avec le degré de précision souhaité. Un réseau à deux couches cachées est capable d'approximer n'importe quelle fonction multidimensionnelle discrète.
Je me demande si l'analyse des barres est une fonction continue ou discrète ?
Par exemple, pour le forex, une couche cachée est peut-être suffisante ou dois-je en avoir deux ?
Voici un modèle simple du dernier test
88-14-2 s'est avéré meilleur que les variantes : 88-50-20-2, 88-32-7-2 (avec celui-ci très proche : 1-2%), 88-25-7-2, 88-32-2
et les attributs et la structure du modèle s'avèrent trop
Je continue à lire et à lire... et je n'arrive pas à comprendre : pourquoi diable vous accrochez-vous tous à un type de modèle parmi des centaines d'autres - les réseaux neuronaux, qui, contrairement aux autres, nécessitent une très bonne compréhension de la structure interne, qui n'est même pas simple ?
Où et qui a prouvé que les performances d'un modèle dépendent de manière significative de son type ?
Quel est le résultat de la NS ? Ce résultat a-t-il un contenu ? une interprétation ?
Citation d'ici https://www.mql5.com/ru/code/9002 et accompagnée d'une image :
Discret est la troisième option - des figures avec des trous et des vides.
Si vous le traduisez en barres, alors, par exemple, à de petits incréments vous devriez acheter, à 25% du maximum vous ne devriez pas, à 40% vous ne devriez pas, à 60% vous ne devriez pas et à 80% vous devriez acheter à nouveau.
Il me semble que cela n'arrive pas dans le forex... et c'est une fonction continue. Bien que nous n'ayons pas une seule caractéristique, mais plusieurs, et il est difficile d'imaginer quel genre de forces elles créent...
Qu'en pensez-vous ?
Je continue à lire et à lire... et je n'arrive pas à comprendre : pourquoi diable vous accrochez-vous tous à un type de modèle parmi des centaines d'autres - les réseaux neuronaux, qui, contrairement aux autres, nécessitent une très bonne compréhension de la structure interne, qui n'est même pas simple ?
Où et qui a prouvé que les performances d'un modèle dépendent de manière significative de son type ?
Quel est le résultat de la NS ? Ce résultat a-t-il un contenu ? une interprétation ?
http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf
Personne ne s'est prononcé sur ce point :
Je me demande si l'analyse des barres est une fonction continue ou discrète ?
Par exemple, pour le forex, une couche cachée est peut-être suffisante ou dois-je en avoir deux ?
Voici un modèle simple du dernier test
88-14-2 s'est avéré être meilleur que les variantes : 88-50-20-2, 88-32-7-2 (celui-ci est très proche : 1-2%), 88-25-7-2, 88-32-2
Par exemple, les points ne sont pas distribués le long d'une ligne courbe mais en groupes séparés par des groupes d'autres points... dans ce cas, il s'agirait d'une fonction f discrète, non ? puisqu'il est impossible de connecter tous les points avec la 1ère ligne
c'est-à-dire qu'il faut regarder les diagrammes de diffusion eux-mêmes le long de la ligne et se demander si la deuxième couche est nécessaire ou non.
Mais si irréel à comprendre... Je me demande moi-même comment comprendre ce qui est mieux... Je vais chercher sur Google plus tard ;)
Oh, aussi... la régression devrait toujours être continue... et la classification n'a pas à l'être... mais je ne suis pas sûr
Quelle blague, lisez ce document, Vasiliy l'a recommandé.
Merci, je l'ai gardé, je le lirai à loisir... vous pouvez le supprimer :))) si vous en avez besoin.
ou qui nettoie vos propres messages, vous ? :D
Ce n'est pas comme si tu étais au fin fond des bois.
Je fais beaucoup de choses qui sont inconnues sur le forum ;).
On en saura peut-être quelque chose, en temps voulu.
Je fais beaucoup de choses dont le forum n'a pas connaissance).
On en saura peut-être plus en temps voulu.
Je suis passé à Wiener - je me demande quand ces livres seront terminés :) il essayait aussi de faire des prévisions.
Je suis passé à Wiener - je me demande quand ces livres seront terminés :) il essayait aussi de faire des prédictions.