L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3181
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il me vient à l'esprit que
1) la première tentative pour comprendre un processus consiste à le décomposer en certaines primitives (le briser en morceaux), par exemple les algorithmes de compression, les diverses décompositions, les décompositions....
2) La deuxième étape consiste à rechercher des combinaisons d'interactions entre ces primitives (morceaux brisés ).
3) Les éléments superflus sont éliminés et seul l'essentiel subsiste. Le filtrage...
En médecine, j'ai toujours été surpris par l'approche prétendument fondée sur des preuves, qui consiste à prendre 100 patients, à leur donner pour moitié un médicament et pour moitié un placebo , et à présenter cela comme des STATISTIQUES pour justifier les conclusions prétendument significatives sur le plan statistique.
Il me semble qu'il s'agit d'une tricherie à l'échelle universelle.
Pour les processus stationnaires, 100 n'est pas un échantillon, mais voici une personne, toutes les 100 sont TOUJOURS différentes, avec un tas d'autres maladies de gravité différente, vivant des vies différentes et toutes avec une corrélation inconnue avec le médicament testé. C'est ce qu'on appelle la médecine factuelle.
En un mot, une escroquerie médicale universelle.
Toujours par trois) Et ce n'est qu'une étude de contrôle après 5 ans de recherche interne in vitro (c'est sur cela qu'est écrit l'article de pharmacopée), puis généralement à partir des circonstances et de la compréhension du fonctionnement du médicament, et s'il ne fonctionne pas, jusqu'à 5 ans de suivi de l'utilisation).
Les risques politiques d'enfreindre les règles de la recherche médicale sont importants.))
Mais l'argent est trop important...)))))
Ou peut-être que cela n'a RIEN à voir avec des preuves et qu'il s'agit au mieux d'une publicité, injuste, destinée à la majorité de la population analphabète sur le plan statistique. Une banale soif d'argent à tout prix.
Maintenant que nous avons abordé Covid.
Si vous prenez les instructions du ministère de la santé d'il y a 20 ans, rédigées en stricte conformité avec les exigences de la médecine fondée sur les preuves, alors nous, comme partout dans le monde (1) il n'y avait pas d'épidémie et (2) il n'y avait pas de vaccin. Et puis, selon votre principe"Mais il vaut mieux avoir quelques preuves que rien du tout" , nous avons publié des réglementations temporaires et commencé à gagner rapidement des milliards, en ignorant nos propres instructions. En ignorant les statistiques, la médecine est devenue dangereuse.
C'est une question d'honnêteté dans les statistiques. Soit nous respectons toutes les exigences des statistiques, soit il ne s'agit pas de statistiques du tout.
Vous n'avez que partiellement raison en ce qui concerne l'exigence de grands échantillons. Les tests asymptotiques ne fonctionnent pas bien sur de petits échantillons, alors que les tests exacts fonctionnent très bien.
Il y a beaucoup d'autres problèmes dans le dépistage des drogues que les problèmes mathématiques, mais il vaut mieux essayer de les résoudre d'une manière ou d'une autre que de tout annuler et de revenir au traitement par le plantain.
Approche intéressante du travail avec les données, je n'ai jamais vu ce type d'algorithmes auparavant.
https://www.google.com/search?q=blockcluster+r+package&oq=blockclustering+r+&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l3.8329j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Forester #
J'ai procédé de cette façon, si j'ai bien compris - compter le nombre d'unités dans la colonne/le tableau avec la cible, puis remplir aléatoirement le nouveau tableau avec des unités, puis copier le nouveau dans l'ancien.
J'ai procédé de la manière suivante, si j'ai bien compris : compter le nombre d'unités dans la colonne/le tableau avec la cible, puis remplir au hasard le nouveau tableau avec des unités, puis copier le nouveau tableau dans l'ancien.
Je mélange les colonnes de cette façon. Dans cet exemple, le tableau d'index est mélangé, mais vous pouvez mélanger les données elles-mêmes en remplaçant le type de données par
.
Vous avez quelque chose de compliqué, surtout avec i--
.
Si la ligne a déjà été extraite, il faudra un autre essai, et elle sera extraite si la valeur est égale à un.
C'est ainsi que je mélange les colonnes. Dans cet exemple, le tableau d'index est mélangé, mais vous pouvez également mélanger les données elles-mêmes en remplaçant le type de données par
.
C'est intéressant, et cela semble plus polyvalent.
Quoi qu'il en soit, deux passes se sont écoulées - 18% des unités dans l'échantillon, dans la première passe un segment quantique a été trouvé, et dans la deuxième passe deux.
C'est même un peu suspect.
Ajouté - dans la troisième passe à nouveau.
Ma méthode peut donc être considérée comme efficace ?
Ma méthode peut donc être reconnue comme efficace ?
Recherche d'une erreur dans le code après modification
Recherche d'un bogue dans le code après modification
Pas d'erreur non