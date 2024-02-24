L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2959
Pouvez-vous me donner un exemple d'AO ? J'avais l'impression que la recherche d'un enseignant était un travail à la pièce et se prêtait à l'automatisation.
On peut...
Il faut que ce soit aussi simple et reproductible que possible, s'il y a de l'intérêt...
Cela prendrait un peu de temps.
vous pouvez...
Nous devons rendre l'exemple aussi simple et reproductible que possible, s'il y a un intérêt...
vous avez besoin d'un peu de temps
C'est très intéressant pour moi. Ma recherche d'un enseignant est un processus long et douloureux.
Votre problème est un problème d'optimisation, à la recherche de paramètres inconnus.
Voici le SEUL article dont vous avez besoin pour étudier https://www.mql5.com/ru/articles/2225
Si vous voulez enseigner l'AMO pour maximiser le profit et minimiser le drawdown :
vous avez besoin
1) créer une fonction d'aptitude, une fonction qui comptabilisera les profits et les pertes des signaux de trading.
2) un algorithme MO quelconque qui génère des signaux pour le trading, pour la fonction fitness (p.1)
3) tout algorithme d'optimisation (génétique, essaim de particules, barattage) - qui générera des signaux comme cibles pour l'AMO (p.2).
algorithme de ce type
1) L'AO crée une cible pour l'AMO
2) L'AMO est entraîné sur cette cible
3) L'AMO crée une prévision de signaux commerciaux
4) les signaux commerciaux sont évalués par FF et produisent un résultat
5) le résultat de FF est évalué par AO et maximisé/minimisé, et ainsi de suite en cercle jusqu'à ce qu'un résultat acceptable soit obtenu.
==========
AO - algorithme d'optimisation
AMO - algorithme d'apprentissage automatique
FF - fonction d'aptitude
=========
ps. si vous voulez travailler avec neuronka et non avec un AMO, vous pouvez changer les poids au moyen de l'AO, sans apprentissage du ciblage.
Merci !
Cette formulation de la réponse a immédiatement conduit à la question de la concrétisation du trading manuel, où la clarté et la concrétisation des signaux, leur variété et leur flexibilité excessive font défaut. Il y a donc matière à réflexion.
Voici le code de l'enseignement de la forêt de rendom au moyen de l'AO,
la fonction de fitness (NOTRE OBJECTIF) est de trouver une croissance belle/stable du profit, à savoir la corrélation maximale entre la dynamique du bilan et la ligne droite de croissance.
Voici le code des fonctions pour calculer le profit et la FF.
Voici le résultat, AO a trouvé une telle cible pour l'AMO que si nous négocions ses signaux, nous obtiendrons une belle croissance de profit.
Merci de votre attention !
Je n'arrive toujours pas à concrétiser mon trading manuel....
Je ne dirais pas que j'ai la flemme de faire d'autres balises, j'essaie différentes variantes et comme je ne suis pas un spécialiste de l'apprentissage automatique, lorsqu'une idée me vient à l'esprit, j'essaie de trouver au moins quelques variantes d'exemples avec des tentatives pour atteindre le résultat.
Lorsque j'ai essayé de faire une version paramétrique de la solution avec ses propres valeurs d'indicateurs, il s'est avéré qu'il y a tellement de variantes de l'ensemble des valeurs d'indicateurs qu'avec la puissance de calcul actuelle, la sélection des paramètres sera effectuée dans près de 10 ans).
J'ai été surpris lorsque j'ai lu la phrase "prendre n'importe quel TS rentable sur le marché". Je n'avais même pas envisagé cette option, car je pensais qu'ils n'existaient pas.
Et alors ? ) Il s'agit d'un simple balisage sans FF.
Si c'était aussi simple, il n'y aurait pas d'AO et de FF...
C'est quand on sait exactement ce dont on a besoin et qu'on comprend comment l'algorithmer qu'on peut le faire avec le balisage.
Et il y a des cas où nous voulons simplement dire : "Je ne sais pas à quoi cela doit ressembler, mais faites en sorte que ce soit bien ".
Tout ce que nous pouvons décrire est bon/mauvais, c'est ce qui est mis dans le FF.
Voici un exemple de tâche :
Il s 'agit d'entraîner un OMA de manière à ce qu'il ne commette pas d'erreurs dans ses prédictions sur de nouvelles données concernant l'une des classes, l'une des classes n'ayant pas le droit de commettre d'erreurs du tout...
comment faire un tel balisage ?
Après le marquage, vous jetez les transactions perdantes dans la troisième classe, et vous obtenez la même courbe lisse.
C'est la quantité de code qu'il faut écrire avec ces classes, en les jetant, en les recyclant...
Dans FF, j'écris juste 2 lignes, pénalisant pour une erreur de classe, et récompensant pour une réponse correcte, et c'est tout, et ensuite il imagine comment le faire tout seul et n'a pas besoin d'une montagne de code....
OK, c'était facile, un autre exemple de tâche
L'entrée de l'AMO est l'eurodollar, et je veux que la sortie soit une série qui soit
1) cointégrée avec la livre
2) si nous effectuons un arbitrage AMO ligne/livre, de sorte qu'il y ait un profit.
Comment cela peut-il être fait par le biais du balisage ?
De la même manière qu'avec la MO normale, nous nous entraînons et nous regardons avec un œil sur la piste, avec l'autre sur le test.