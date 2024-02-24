L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 289
Une classe est prévue. L 'erreur de prédiction se situe entre 25 et 30%, et elle est la même en formation et hors échantillon. Le modèle n'est PAS réentraîné.
J'ai enfin commencé tweeter, j'ai téléchargé des messages (dans la forme la plus basique) pour ainsi dire "acheter caractère" et "vendre caractère" sur l'eur, je veux voir ces messages comme une série temporelle sur le fond du graphique eur, mais je ne sais pas comment transformer ces messages en série temporelle et ensuite les synchroniser avec l'euro, code d'aide qui comprend les fonctions temporelles dans R-ka....
J'ai joint le fichier RData ci-dessous...
le fichier a une feuille avec deux feuilles :) l'une avec les messages "acheter personnage" la seconde "sat".
visualiser l'heure de chaque message
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"
le message lui-même
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"
Aidez-moi à visualiser et à synchroniser les euras, c'est très intéressant ce qui peut arriver.
Ce que vous avez est ce que vous avez :)
Merci pour votre aide ! !!
Pensez-vous que c'est une coïncidence que le pic de "panique" coïncide avec le renversement de tendance, parce qu'il y a eu jusqu'à 8 messages dans toute cette panique :))))
22 2017-02-22 13:59:41 La pression de vente de l'EUR/USD diminue près de la poignée de 1,0500 alors que les minutes de la Fed se profilent https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "La pression de vente de l'EUR/USD diminue près de la poignée de 1,0500 alors que les minutes de la Fed se profilent https://tco/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD La pression de vente de l'EUR/USD s'atténue près de la poignée de 1,0500 alors que les minutes de la Fed approchent https://t.co/jfaGQM4hsI S/R Levels https://t.co/3XxB9fiazN #E
25 2017-02-22 13:50:49 La pression de vente de l'EUR/USD s'atténue près de la poignée de 1,0500 alors que les minutes de la Fed approchent https://t.co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 La pression de vente de l'EUR/USD s'atténue près de la poignée de 1,0500 alors que les minutes de la Fed approchent https://t.co/qpD3KWOYms
27 2017-02-22 13:45:37 La pression de vente de l'EUR/USD s'atténue près de la poignée de 1,0500 alors que les minutes de la Fed approchent https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #Forex https://t.co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD : la pression de vente diminue près de la poignée de 1,0500 alors que les minutes de la Fed approchent https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politique #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD : la pression de vente diminue près de la poignée de 1,0500 alors que les minutes de la Fed approchent https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politique #DollarIndex #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked : #EURUSD VENDRE CONTRE 1.0650 EST UN BON TRADE VERS 1.03 #RISKMANAGEMENT
Les tweets verts -selling pressure abates- se traduisent par "la pression des vendeurs diminue". C'est plus un signal pour un appartement. Et en fait, ils disent que le prix a rebondi de 1,05000 il y a deux barres, ce qui n'est pas une prévision mais une déclaration de fait.
Il n'y a qu'un seul vrai signal de vente, le dernier.
Une situation étrange en général, nous devons observer plus de situations avec des tweets aussi obscurs et une évolution des prix, le bon sens dit qu'ils auront raison 50% du temps.
Le fameux DELTA. C'est la raison du changement de prix.
Vous avez besoin de plus de temps pour télécharger, comme pas trois jours, mais quelques semaines, et puis regarder sur place, les mots-clés eux-mêmes jouent également un rôle énorme, si vous marquez quelque chose assez commun là-bas tous les tweets seront généralement la publicité solide ... tu es une salope.
Le problème est que je n'ai toujours pas trouvé comment télécharger quelques semaines de tweets là-bas.
C'est un peu trop naïf.
Bien sûr, ce n'est pas si simple, il faut d'abord savoir comment l'appliquer et pas seulement cela, le volume lui-même, ou plutôt le changement de volume sera également une bonne raison. J'utilise un delta, je n'arrive pas à obtenir d'assez bons modèles, et ne pas l'utiliser, c'est comme jouer à pile ou face, ça peut marcher ou pas...