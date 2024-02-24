L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2756
J'ai une fonction qui recherche un motif/séquence dans une autre grande chaîne, si elle est trouvée alors ITINA sinon Faux.
illustration
J'ai une fonction dans Rk mais elle est lente pour les gros calculs, ou plutôt il y a même plusieurs fonctions écrites dans différents styles....
Voici à quoi ressemblent les données d'entrée, d'ailleurs les deux chaînes peuvent être de longueur arbitraire.
Voici la première fonction s1 écrite dans le style standard, claire mais lourde.
ou la fonction s2, plus élégante.
Les deux font la même chose.
J'ai une question/demande - pouvez-vous écrire cette fonction simple en rcpp pour moi ?
comme l'a fait Reshetov il y a quelques dizaines de pages.
(et ce n'est pas à propos de la bibliothèque)
Je ne suis pas prêt à le faire, parce que je n'ai pas de temps libre, et je n'aime pas beaucoup coder et déboguer. Et il sera plus utile pour vous de trouver la solution vous-même. Je répondrai à quelques questions techniques spécifiques si je le peux.
merci de ne pas m'aider) j'ai trouvé tout seul et c'est très bien )
Code R
Code Rcpp
J'ai une question : comment faire pour que les variables d'entrée de pat dat acceptent à la fois les vecteurs numériques (comme maintenant) et les vecteurs de type chaîne de caractères ?
p.s. La fonction s'est avérée être seulement 6 fois plus rapide (( Je pensais qu'elle serait au moins 100 fois plus rapide ((((
Vous pouvez compiler le code avec R (compile). J'ai presque triplé la vitesse du code.
Au lieu de for, utilisez foreach, en chargeant tous les noyaux.
Depuis R 3.4, la compilation cmpfun est incluse par défaut dans tout le code R.https://stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c
Je comprends que maintenant il semble toujours compiler les paquets, ce qui d 'ailleurs peut être vu lors de la mise à jour des paquets , de la ligne byte-compile et de la préparation des paquets pour le lazy loading.
Mais je pense que le code utilisateur n'est PAS compilé. Nous chargeons des fonctions par source et je n'ai pas vu dans la description de la source que la fonction à charger est compilée.
hmm, je vais essayer
Une question se pose : comment faire en sorte que les variables d'entrée de pat dat acceptent à la fois les vecteurs numériques (comme c'est le cas actuellement) et les vecteurs de type chaîne de caractères ?
La première idée pour surcharger est d'écrire une autre fonction avec le même nom mais avec des arguments différents. Je n'ai jamais fait cela en Rcpp, donc je ne sais pas si cela fonctionnera. Je vais probablement devoir faire le code C dans un fichier séparé et utiliser sourceCpp() au lieu de cppFunction().