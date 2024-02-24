L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2398
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et si nous essayions le MO sur les marchés des matières premières, où il y a une saisonnalité et de nombreux indicateurs qui affectent le prix d'une matière première, comme la météo, l'offre et la demande, les embouteillages, les maladies ? Les résultats y seraient-ils meilleurs ?
Et si nous essayions le MO sur les marchés des matières premières, où il y a une saisonnalité et de nombreux indicateurs qui affectent le prix d'une matière première, comme la météo, l'offre et la demande, les embouteillages, les maladies ? Peut-être les résultats seraient-ils meilleurs là-bas ?
Récemment, quelqu'un ici sur le forum a décrit que les images satellites sont déjà utilisées pour suivre les cultures en temps réel, par exemple. Il a été affirmé que ces informations sont très coûteuses et deviennent périmées en une demi-heure).
Récemment, quelqu'un a décrit sur un forum quelque part ici que les images satellites sont déjà utilisées pour suivre les cultures en temps réel, par exemple.
On a fait valoir que ces informations sont très coûteuses et deviennent obsolètes en une demi-heure).
Ou de telles informations
Récemment, quelqu'un a décrit sur un forum quelque part ici que les images satellites sont déjà utilisées pour suivre les cultures en temps réel, par exemple. On a fait valoir que ces informations sont très coûteuses et deviennent obsolètes en une demi-heure).
Quoi, il faut une demi-heure pour que la récolte mûrisse ? :)
En tout état de cause, nous parlons ici de facteurs dont l'impact sur le prix est plus raisonnable que la simple analyse technique.
Et si nous essayions le MO sur les marchés des matières premières, où il y a une saisonnalité et de nombreux indicateurs qui affectent le prix d'une matière première, comme la météo, l'offre et la demande, les embouteillages, les maladies ? Peut-être le résultat sera-t-il meilleur là-bas ?
Quoi, une récolte mûrit en une demi-heure ? :)
Dans tous les cas, nous parlons de facteurs dont l'influence sur le prix est plus valable que la simple analyse technique.
J'ai trouvé l'auteur et l'un de ses posts, il vaut mieux lui demander - je dois avoir déformé quelque chose)
J'ai trouvé l'auteur et l'un de ses posts, il vaut mieux vérifier avec l'auteur lui-même - je dois avoir déformé quelque chose)
Ah, ces quanta ukrainiens
Quoi, une récolte mûrit en une demi-heure ? :)
Dans tous les cas, nous parlons de facteurs dont l'impact sur le prix est plus valable que la simple analyse technique.
Non. Ils sont connus du grand public. Et l'algorithme cesse de fonctionner.
Non. Ils sont connus du grand public. Et l'algorithme cesse de fonctionner.
Il ne s'agit donc pas d'être connu ou caché, mais de construire un modèle qui détermine l'offre sur le marché et un modèle qui détermine la demande à l'aide de la MO. C'est le modèle le plus fiable qui devrait donner un avantage par rapport, par exemple, à un modèle de manuel scolaire.
Il ne s'agit donc pas de gloire ou de dissimulation, mais de construire un modèle à l'aide de l'IR qui détermine l'offre sur le marché et un modèle qui détermine la demande. C'est le modèle le plus crédible qui devrait donner un avantage par rapport, par exemple, à un modèle de manuel scolaire.
Je peux télécharger une brochure (pas petite du tout) de JP Morgan en anglais (et traduction automatique)). Il existe une bonne classification des données et différentes approches pour travailler avec elles.