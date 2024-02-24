L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2399

Valeriy Yastremskiy:

Je peux vous donner une brochure (pas petite du tout) de JP Morgan en anglais (et traduction automatique)). Il présente une bonne classification des données et différentes approches pour travailler avec elles.

Si vous le pouvez, envoyez-le moi.

 
Valeriy Yastremskiy:

Merci ! Oui, pas petit)

 
Laissez-moi regarder.

 
J'adhère + ce sera quelque chose à lire)

 

Voici à quoi ressemble la prévision du réseau neuronal pour BTCUSD au cours des dernières 24 heures.


 
Les flèches violettes sont quoi ? Le vert rouge n'est pas mauvais)

Tu n'as pas appris à faire des backtests ?

 
les flèches sombres et translucides sont de moindre qualité que les flèches lumineuses, la certitude de la prédiction est moindre
 
il n'y a pas encore de backtest, c'est trop de choses à projeter sur l'histoire
mais ça le sera car c'est très nécessaire
les backtests sont un bon point de départ), mais quel est l'intérêt de regarder les flèches ?

