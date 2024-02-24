L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2399
Je peux vous donner une brochure (pas petite du tout) de JP Morgan en anglais (et traduction automatique)). Il présente une bonne classification des données et différentes approches pour travailler avec elles.
Si vous le pouvez, envoyez-le moi.
Merci ! Oui, pas petit)
Laissez-moi regarder.
J'adhère + ce sera quelque chose à lire)
Voici à quoi ressemble la prévision du réseau neuronal pour BTCUSD au cours des dernières 24 heures.
Les flèches violettes sont quoi ? Le vert rouge n'est pas mauvais)
Tu n'as pas appris à faire des backtests ?
Les flèches violettes sont quoi ? Le vert rouge n'est pas mauvais)
mais ça le sera car c'est très nécessaire
pas de backtest pour l'instant, trop d'erreurs pour projeter sur l'histoire
les backtests sont un bon point de départ), mais quel est l'intérêt de regarder les flèches ?