L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1580
bien, la co-intégration
c'est une bénédiction que nous découvrons généralement après coup.
il n'est donc pas très utile, sauf pour cocher la case - ces lignes étaient cointégrées assez récemment.
c'est un bonheur que l'on découvre généralement après coup.
donc ce n'est pas très utile
il n'y a rien d'autre là-bas, il semble.
c'est de ça qu'il s'agit.
triste
ou voici, par exemple, 2 séries, chacune composée de ses propres incréments, ou différences, comme d'autres le disent
ou ceci
ou ceci
ou ceci
La seule chose que l'on puisse faire avec les synthétiques est de réduire indéfiniment la variance. C'est pourquoi je suggère de continuer à observer les courbures divergentes des séries originales et non des synthétiques. Vous verrez la même image avec les mêmes courbures en expansion.Je ne peux pas vous dire comment négocier ce modèle d'expansion, mais je peux supposer que si une partie des courbures commençait à changer de vecteur d'orientation, il est fort probable qu'une autre partie devrait également changer de vecteur.
c'est le cas, bien qu'il ne soit pas très fort, mais il semble assez stable
et c'est pourquoi la question s'est posée d'enquêter sur un éventuel surentraînement.
Collègues,
Je vous souhaite une bonne année et que l'année prochaine vous ne receviez que des modèles généralisés et adaptés au marché. Bonne chance ! !!!
Et pour vous rafraîchir. Un succès de la nouvelle année
La vidéo de CatBoost est plutôt destinée aux programmeurs :)
Les vidéos de CatBoost sont plutôt destinées aux programmeurs :)
Je suis dans l'ahtubing bros. Aujourd'hui est un jour de congé et il me manque les prix des derniers symboles dans l'aperçu du marché. Y a-t-il un moyen de les mettre à jour via une émulation de tique ou autre ? Je ne veux pas compter sans les derniers prix :-(.
J'ai cherché sur tout le forum mais je n'ai rien trouvé, hélas !
Je suis nouveau ici et le fil est gros, si ce n'est pas difficile de donner un sammari - est-il possible de prédire les cotes en utilisant des réseaux neuronaux ? y a-t-il des exemples de travail ?
Je suis à fond dedans, je travaille avec une colab. Google + TensorFlow + Keras + Telegram (je signale les résultats pour moi-même).
En bref, le thème est le suivant : celui qui commence à travailler, part et ne le dit à personne. Ceux qui ne commencent pas à travailler, partent tout simplement.
J'en suis arrivé à la conclusion que l'analyse des statistiques est la meilleure, et que la cerise sur le gâteau est le mode opératoire. Opinion personnelle. Je pense qu'il existe probablement des moyens efficaces de faire de l'analyse de statistiques en pilotage automatique grâce à l'IA, mais je n'ai pas réussi.pas l'analyse statistique, mais l'économétrie fuerst, pour ainsi dire. Le NS est juste une question de "pourquoi pas".